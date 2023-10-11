مصدر رفيع المستوى لـ"القاهرة الإخبارية": لا صحة لإبلاغ إسرائيل نية حماس في تنفيذ هجوم عليها

نفت مصادر مصرية رفيعة المستوى ما تداولته تقارير إعلامية إسرائيلية بشأن قيام الأجهزة المصرية بإبلاغ الجانب الإسرائيلي عن وجود نوايا لدى حركة حماس لتنفيذ الهجوم الذي جرى في السابع من أكتوبر.

وأضافت المصادر في تصريحات لـ"القاهرة الإخبارية" أن الموقف المصري معلوم للجميع وما تقوله مصر في العلن وهو التمسك بثوابت القضية الفلسطينية وباشرت الأجهزة المصرية منذ اللحظة الأولى اتصالاتها مع الجانبين من أجل التهدئة ومنع التصعيد.