الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية" تعرض مشاهد لدمار واسع بأحياء قطاع غزة

غزة
غزة

عرضت فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأربعاء، مشاهد وصور لعدد من المناطق في قطاع غزة تدمرت بشكل كلي بعد استهدافها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الساعات الماضية دون توقف.

ومن جانبها، أكدت الإعلامية فيروز مكي خلال عرض هذه المشاهد، وصول عدد المصابين بحسب الإحصاءات الرسمية إلى 5 آلاف مصاب ونحو 950 شهيدا، وما زال العدد في ازدياد مطرد، لافتة إلى أن الحصيلة الأولية لعدد الشهداء والمصابين تزيد في الساعات القليلة المقبلة بشكل ملحوظ، بعد إجراء العد الأخير لعدد الشهداء الذين راحوا ضحية هذا القصف المستمر.

وأوضحت أن مناطق عدة في قطاع غزة تم استهدافها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، زوارق جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدفت عددا من المناطق بقطاع غزة، كما جرى استهداف حي الرمال وهو حي مكتظ بالسكان واستهدف مرارا وتكرارا بصواريخ إسرائيلية وكذلك تم استهداف مخيم جباليا.

وفي سياق متصل، قال الدكتور محمد الشلالدة، وزير العدل الفلسطيني، إننا نقدر موقف الحكومة المصرية والرئيس عبدالفتاح السيسي، الداعم للقضية الفلسطينية. 

وأضاف "الشلالدة" في حديثه لـ"القاهرة الإخبارية"، اليوم الأربعاء، أنّ الاحتلال يرتكب جرائم حرب ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني ويواصل جيش الاحتلال انتهاك المواثيق الدولية بمنع الإمدادات الغذائية عن قطاع غزة. 

واعتبر أنّ ما يحدث في غزة من انتهاكات للاحتلال يمثل تهديدًا للأمن والسلم في العالم أجمع، ودعا الأمين العام للأمم المتحدة لعقد جلسة لمجلس الأمن، لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وعلى الدول الأطراف في اتفاقية جنيف عقد جلسة طارئة لإلزام إسرائيل احترام بنود الاتفاقية وتنفيذ القانون الدولي. 

ووصف وزير العدل الفلسطيني، الحكومة الإسرائيلية الحالية بأنها عنصرية متطرفة وتواصل ارتكاب أبشع الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، ويجب أن يكون هناك تحرك دولي لتفعيل الآليات القانونية والقضائية على مستوى المحكمة الجنائية الدولية لوضع حد للعدوان الإسرائيلي. 

القاهرة الإخبارية غزة القصف الشهداء قوات الاحتلال الإسرائيلي

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