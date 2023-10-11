بابا الفاتيكان: الشرق الأوسط ليس بحاجة لحرب وإنما للسلام العادل

عبر بابا الفاتيكان فرنسيس الثاني، عن قلقه البالغ إزاء "الحصار المطبق" على غزة، مؤكداً أن الشرق الأوسط ليس بحاجة إلى حرب وإنما إلي السلام العادل، حسبما أفادت فضائية “القاهرة الإخبارية” اليوم الأربعاء.

وفي وقت سابق، أكد بابا الفاتيكان، ضرورة وقف الهجمات في إسرائيل، مؤكدًا أن الحرب لا تقدم حلولًا.

وحسب صحيفة "جارديان" البريطانية، حث البابا فرنسيس الثاني، على وقف الهجمات على إسرائيل، مؤكدًا أن الحرب لا تقدم أي حلول، بل تجلب المزيد من المعاناة والموت للأبرياء.

وأضاف في خطابه الأسبوعي في ساحة القديس بطرس "الحرب هزيمة، مجرد هزيمة.. دعونا نصلي من أجل السلام في فلسطين وإسرائيل”.

فيما وقصفت طائرات الاحتلال الحربية، اليوم، الجامعة الإسلامية في مدينة غزة.

وأفادت الوكالة الرسمية الفلسطينية، بأن غارات الاحتلال العنيفة دمرت كليا مباني في الجامعة الإسلامية، ولا أحد يستطيع دخولها بسبب النيران المشتعلة وتناثر الحجارة والركام في الطرق المحيطة بها.

وارتفع عدد الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني نتيجة عدوان الاحتلال الإسرائيلي الشامل على قطاع غزة والضفة الغربية إلى 974 شهيدًا، بينما وصل عدد الجرحى إلى أكثر من 5 آلاف جريح.

وقالت وزارة الصحة، إن 950 شهيدا ارتقَوا في قطاع غزة، وأصيب 5000 آخرون في الغارات المستمرة على كل أنحاء القطاع، لليوم الخامس على التوالي.

وفي الصفة الغربية، ارتفع عدد الشهداء إلى 24 شهيدا، بعد ارتقاء الشهيدين عبدالرحمن فرج، وعلي "عبيسان" العباسي، برصاص الاحتلال في حي عين اللوزة في بلدة سلوان بمدينة القدس، وأصيب نحو 150 آخرين.