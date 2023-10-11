عضو بالشيوخ يشيد بإدانة الحوار الوطنى اعتداءات قوات الاحتلال بغزة

ثمن النائب محمد صلاح البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، البيان الصادر عن مجلس أمناء الحوار الوطني المصري، بشأن إدانة ما تقوم به قوات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية، منوها بأن منع الإمدادات الغذائية والصحية من شأنه التسبب في أزمة إنسانية كبيرة، مطالبًا بوقف العدوان الفوري على القطاع.

وأضاف "البدري"، في تصريحات له، أن القضية الفلسطينية محط اهتمام من الدولة المصرية، قيادة وشعبًا، على مر العصور، فمصر هي التي تهب لنصرة أشقائنا وتقديم العون سواء ماديًا أو معنويًا أو التدخل فى وساطة لوقف الاعتداءات.

مصر لن تتوانى في حماية أراضيها وسيادتها

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن مصر لن تمل أو تكل من دعم أشقائنا في فلسطين حتى حصولهم على حقوقهم التاريخية المشروعة وحل الدولتين وفقًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، كما لن تتواني لحظة عن حماية أمنها القومي وسيادتها على أراضيها.

وأشاد عضو مجلس الشيوخ بتوجيهات القيادة السياسية المصرية، وجهود مؤسسات المجتمع المدني في مصر لتوصيل المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والعلاجية، كما هو الحال بقوافل "التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي" المرسلة لشعبنا الشقيق في قطاع غزة المحتل.

وأدان مجلس أمناء الحوار الوطني العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، محذرًا المساس بأمن مصر القومي وسيادتها.

وقال الحوار الوطني، في بيان مساء اليوم: "لما كان الحوار الوطني بمجلس أمنائه وهيكل محاوره ولجانه وكل المشاركين فيه، يمثلون كل أطياف مصر وقواها السياسية والنقابية والأهلية والشبابية والشعبية، ولما كان مجلس أمناء الحوار قد قرر سابقًا رفع أعماله وجلسات الحوار الوطني بكل أنواعها، لحين انتهاء الاستحقاق الانتخابي الرئاسي حرصًا منه على بقاء الحوار على مسافة واحدة من كل المرشحين، على أن يعاود الانعقاد بعد انتهائه، إلا أن مجلس أمناء الحوار، باعتبار أنه يمثل ضميرًا سياسيًا ووطنيًا وقوميًا للشعب المصري، لا يستطيع الصمت إزاء التصعيد الحالي الخطير في غزة الأبية والأراضي الفلسطينية المحتلة، واعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي الغاشمة على الشعب الفلسطيني، وامتدادها إلى حدودنا الوطنية الشرقية".