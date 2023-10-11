الأربعاء 11 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

عضو بالشيوخ يشيد بإدانة الحوار الوطنى اعتداءات قوات الاحتلال بغزة

النائب محمد البدري
النائب محمد البدري

ثمن النائب محمد صلاح البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، البيان الصادر عن مجلس أمناء الحوار الوطني المصري، بشأن إدانة ما تقوم به قوات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية، منوها بأن منع الإمدادات الغذائية والصحية من شأنه التسبب في أزمة إنسانية كبيرة، مطالبًا بوقف العدوان الفوري على القطاع.

وأضاف "البدري"، في تصريحات له، أن القضية الفلسطينية محط اهتمام من الدولة المصرية، قيادة وشعبًا، على مر العصور، فمصر هي التي تهب لنصرة أشقائنا وتقديم العون سواء ماديًا أو معنويًا أو التدخل فى وساطة لوقف الاعتداءات.

مصر لن تتوانى في حماية أراضيها وسيادتها

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن مصر لن تمل أو تكل من دعم أشقائنا في فلسطين حتى حصولهم على حقوقهم التاريخية المشروعة وحل الدولتين وفقًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، كما لن تتواني لحظة عن حماية أمنها القومي وسيادتها على أراضيها.

وأشاد عضو مجلس الشيوخ بتوجيهات القيادة السياسية المصرية، وجهود مؤسسات المجتمع المدني في مصر لتوصيل المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والعلاجية، كما هو الحال بقوافل "التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي" المرسلة لشعبنا الشقيق في قطاع غزة المحتل.

وأدان مجلس أمناء الحوار الوطني العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، محذرًا المساس بأمن مصر القومي وسيادتها.

وقال الحوار الوطني، في بيان مساء اليوم: "لما كان الحوار الوطني بمجلس أمنائه وهيكل محاوره ولجانه وكل المشاركين فيه، يمثلون كل أطياف مصر وقواها السياسية والنقابية والأهلية والشبابية والشعبية، ولما كان مجلس أمناء الحوار قد قرر سابقًا رفع أعماله وجلسات الحوار الوطني بكل أنواعها، لحين انتهاء الاستحقاق الانتخابي الرئاسي حرصًا منه على بقاء الحوار على مسافة واحدة من كل المرشحين، على أن يعاود الانعقاد بعد انتهائه، إلا أن مجلس أمناء الحوار، باعتبار أنه يمثل ضميرًا سياسيًا ووطنيًا وقوميًا للشعب المصري، لا يستطيع الصمت إزاء التصعيد الحالي الخطير في غزة الأبية والأراضي الفلسطينية المحتلة، واعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي الغاشمة على الشعب الفلسطيني، وامتدادها إلى حدودنا الوطنية الشرقية".

الحوار الوطنى الأراضي الفلسطينية القضية الفلسطينية القيادة السياسية المساعدات الإنسانية قطاع غزة

مواد متعلقة

جيهان مديح: نقف خلف القيادة السياسية ونثق فى قرارتها بشأن الأوضاع بفلسطين

مُشيدًا بتصريحات الرئيس.. حزب الجيل: "لا تهاون أو تفريط فى أمننا القومى"

برلمانى: جهود الرئيس تأكيد على الدعم المصرى اللا محدود لحقوق الفلسطينيين

برلمانى: دفاع الرئيس السيسى عن الأمن القومى عبر عن موقف ملايين المصريين

"الحرية المصرى" يعقد اجتماعًا تنظيميًا لاعتماد خطة دعم الرئيس السيسى

"العربى الناصرى": تزوير التوكيلات لخوض الانتخابات مشهد مسىء للدولة

"مصر أكتوبر": تزوير توكيلات لأحد المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية "جريمة"

"الإصلاح والنهضة" يستنكر تحرير أنصار أحد المرشحين المحتملين توكيلات مزوَّرة

الأكثر قراءة

تأكيدًا لانفراد "الدستور".. قيمة أرباح شركات البترول والصرف بدءا من اليوم

العدد ارتفع لـ169.. الجيش الإسرائيلى ينشر أسماء 14 قتيلًا جديدًا فى صفوفه

موعد تغير الساعة في مصر ومواقيت الصلاة بعد بدء التوقيت الشتوي

تقرير: نجم ريال مدريد يختار تمثيل المغرب بدلًا من إسبانيا

عاجل.. إعادتهم أو زلزلة إسرائيل.. عائلات أسرى الاحتلال تهدد هرتسوغ

ننشر أسعار الفراخ والبانيه اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 فى بورصة الدواجن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

هانيبال.. خواطر دق طبول الحرب

أشرف عبدالشافي

فى مديح محمد راضى

إبراهيم داود

أوهام الكتابة وآليات السوق

وائل لطفي

الهروب إلى فلسطين

ماجد حبته

فى انتظار مكالمة بايدن

محاسن السنوسي

رسالة "الغريب" من غزة.. مصر غالية علينا ونقدّر موقفكم

جلال حمام

على قدر التضحيات.. تتحقق الإنجازات

محمد رفعت

أسبوع الضلال والتضليل!

صور

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

"فاينانشيال تايمز": إسرائيل تسعى لنقل سكان غزة إلى مصر للتخلص من حماس

العدد ارتفع لـ169.. الجيش الإسرائيلى ينشر أسماء 14 قتيلًا جديدًا فى صفوفه

إسرائيل تقصف منزل قائد القسام.. استشهاد شقيقه وابنه وحفيدته