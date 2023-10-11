الاحتلال يقصف مبنى الجامعة الإسلامية فى قطاع غزة

قصفت طائرات الاحتلال الحربية، اليوم الأربعاء، الجامعة الإسلامية في مدينة غزة.

وأفادت الوكالة الرسمية الفلسطينية بأن غارات الاحتلال العنيفة دمرت كليا مباني في الجامعة الإسلامية، ولا أحد يستطيع دخولها بسبب النيران المشتعلة وتناثر الحجارة والركام في الطرق المحيطة بها.

شمال غرب القدس

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، مواطنين من بلدة بدو، شمال غرب القدس.

وأشارت مصادر محلية إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: معتصم حميدان، وقريبه موسى حميدان، بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما وسط مواجهات دون أن تسفر عن إصابات.

قطاع غزة والضفة الغربية

وارتفع عدد الشهداء من أبناءالشعب الفلسطيني نتيجة عدوان الاحتلال الإسرائيلي الشامل على قطاع غزة والضفة الغربية إلى 974 شهيدًا، بينما وصل عدد الجرحى إلى أكثر من 5 آلاف جريح.

وقالت وزارة الصحة إن 950 شهيدا ارتقَوا في قطاع غزة، وأصيب 5000 آخرون في الغارات المستمرة على كل أنحاء القطاع، لليوم الخامس على التوالي.

وفي الصفة الغربية، ارتفع عدد الشهداء إلى 24 شهيدا، بعد ارتقاء الشهيدين عبدالرحمن فرج، وعلي "عبيسان" العباسي، برصاص الاحتلال في حي عين اللوزة في بلدة سلوان بمدينة القدس، وأصيب نحو 150 آخرين.

الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية "أوتشا"، إن أكثر من 263 ألفا و934 مواطنا فلسطينيا نزحوا من منازلهم، جراء القصف الإسرائيلي المتواصل جوا وبرا وبحرا على القطاع.

وأوضح "أوتشا" أن عمليات القصف دمرت أكثر من 1000 وحدة سكنية، فيما ألحقت أضرارا بالغة في 560 وحدة جعلتها غير صالحة للسكن.

وأشارت إلى أن قرابة 175 ألفا من أولئك النازحين، لجأوا إلى 88 مدرسة تديرها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنوروا)، وأكثر من 14 ألفا و500 آخرين إلى 12 مدرسة حكومية، فيما يُعتقد أن نحو 74 ألفا يقيمون مع أقارب وجيران أو لجأوا إلى كنائس ومرافق أخرى.

وقالت إن عدد النازحين داخل غزة "يمثل أكبر عدد من النازحين منذ التصعيد الذي استمر 50 يوما في 2014.

وحذر "أوتشا" من أن "تلبية الاحتياجات الرئيسة أصبحت أكثر صعوبة بالنسبة إلى أولئك الذين لم ينزحوا.

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، عن قلقه بعد إعلان إسرائيل الحصار الكامل، لا سيما بسبب تردي الوضع الإنساني أصلا في القطاع الفقير.