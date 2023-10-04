الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

فنانو مصر يحتفلون بمرور 50 عامًا على نصر أكتوبر العظيم

حفل
حفل

شارك عدد كبير من نجوم الفن المصري في  الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة مرور 50 عامًا على نصر أكتوبر المجيد، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي وعدد من القادة ورجال الجيش، وبمشاركة عدد كبير من نجوم الفن.

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وتواجد عدد كبير من النجوم الذين عبروا عن سعادتهم وفخرهم بهذا اليوم المجيد، وما قدمه جنودنا البواسل أمام العدو في احتفالية غنى خلالها النجمان أحمد سعد ومحمود العسيلي.

وشارك خلال الحفل الكبير 14 فنانًا، هم: "نجوى إبراهيم، إسعاد يونس، آسر ياسين، طه دسوقي، محمود العسيلي، أكرم حسني، الطفل عمر شريف، خالد النبوي، منى زكي، أنغام، أحمد سعد، كريم عبدالعزيز، محمد فؤاد، محمد حماقي".

كما قدم عدد من الفنانين مقطوعات غنائية، بمناسبة الاحتفال بنصر أكتوبر المجيد، وهم محمد حماقي، ومحمد فؤاد، أكرم حسني، أنغام.

ووجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء الأربعاء، التّحية إلى أبطال معركة رأس العش، قائلًا: "نقف لهم احترامًا وتقديرًا"، جاء ذلك خلال حضور الرئيس السيسي، مساء اليوم الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة مرور 50 عامًا على نصر أكتوبر المجيد.

وتعدّ معركة رأس العش واحدة من أبرز معارك حرب الاستنزاف أكتوبر 1967 المجيدة التي خاضها الجيش المصري في مواجهة جيش العدو في العام 1967، وانتصر المصريون في المواجهة، الأمر الذي كان له أثر بالغ في نفوس الجنود المصريين.

وتفاعل روّاد السوشيال ميديا عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة مع الاحتفالية في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة للاحتفال باليوبيل الذهبي، وكتبوا الكثير من التعليقات، وكان على رأسها، سهر ذكي، من مستخدمي "فيسبوك" قائلًة: "كل عام ورئيسنا معانا وجيشنا حمانا ومصر بخير".

شارك الفنان محمود العسيلي، في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة مرور 50 عامًا على نصر أكتوبر المجيد، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكبار قادة حرب أكتوبر، وقادة القوات المسلحة وكبار المسئولين، وقدم العسيلي أغنية "سمّوني مصري"، والتي شاركه فيها كورال من الأطفال ورصد خلالها الأجواء في حرب نصر أكتوبر، ورسائل الجندي المصري لعائلته عن النصر والذي وصفه بالهدية لعائلته.

الفنان عمر شريف في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة الندوة التثقيفية للقوات المسلحة الندوة التثقيفية للقوات المسلحة للاحتفال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة مرور 50 عام ا على نصر أكتوبر نصر أكتوبر

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