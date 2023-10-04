الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

روّاد السوشيال عن احتفالية الندوة التثقيفية: كل عام ورئيسنا معانا وجيشنا حمانا

حرب اكتوبر
حرب اكتوبر

يحتفل المصريون بمرور 50 عامًا على ذكرى انتصارات أكتوبر العظيمة التي شارك فيها ملايين من أبطال قواتنا المسلحة في معركة استعادة الأرض، وحضر الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة للاحتفال باليوبيل الذهبي.

وتفاعل روّاد السوشيال ميديا عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة مع الاحتفالية في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة للاحتفال باليوبيل الذهبي، وكتبوا الكثير من التعليقات، وكان على رأسها، سهر ذكي، من مستخدمي "فيسبوك" قائلًة: "كل عام ورئيسنا معانا وجيشنا حمانا ومصر بخير".

وكتبت أسماء علي من روّاد السوشيال ميديا قائلًة: " يعيش شعب مصر العظيم وجيشه وقيادته حفظ الله مصر قلعة الصمود والعمود الفقري للأمة العربية"، وعلّقت نيفين محمد، من روّاد موقع "فيسبوك" قائلًة: "تحيا مصر"، وعلّق رمضان سليمان، من روّاد السوشيال ميديا، قائلًة: "كل عام جيشنا حمانا".

 

اليوم الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة مرور 50 عامًا

شارك الفنان محمود العسيلي، في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة مرور 50 عامًا على نصر أكتوبر المجيد، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكبار قادة حرب أكتوبر، وقادة القوات المسلحة وكبار المسؤولين، وقدم العسيلي أغنية "سمّوني مصري"، والتي شاركه فيها كورال من الأطفال ورصد خلالها الأجواء في حرب نصر أكتوبر، ورسائل الجندي المصري لعائلته عن النصر والذي وصفه بالهدية لعائلته.

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء الأربعاء، التّحية إلى أبطال معركة رأس العش، قائلًا: "نقف لهم احترامًا وتقديرًا"، جاء ذلك خلال حضور الرئيس السيسي، مساء اليوم الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة مرور 50 عامًا على نصر أكتوبر المجيد. 

وتعدّ معركة رأس العش واحدة من أبرز معارك حرب الاستنزاف أكتوبر 1967 المجيدة التي خاضها الجيش المصري في مواجهة جيش العدو في العام 1967، وانتصر المصريون في المواجهة الأمر الذي كان له أثر بالغ في نفوس الجنود المصريين.

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