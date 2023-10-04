الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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فن

طه دسوقى: شرف كبير الوقوف امام الرئيس السيسى فى احتفالات أكتوبر

طه دسوقي
طه دسوقي

شارك الفنان طه دسوقي، مساء اليوم الأربعاء، بالندوة التثقيفية للقوات المسلحة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك احتفالًا بنصر حرب أكتوبر العظيمة.

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وعبر طه دسوقي في تصريح خاص، عن سعادته بالوقوف أمام الرئيس السيسي، لافتًا إلى أنه شعر بحالة سعادة كبيرة للغاية، مؤكدًا على دعمه الكامل للسيسي في الانتخابات الرئاسية، والتي تقام خلال الفترة المقبلة.

وأشار طه إلى أنه لابد لأي محب لمصر وتاريخها، أن يشارك في الانتخابات المقبلة، من أجل أن نرى مصرنا تذهب إلى أفضل ما بها، من خلال رجال يحبونها ويعملون ليل نهار من أجل التطوير والوصول إلى أفضل شكل لمصرنا في فترة قصيرة للغاية.

وتفاعل عدد كبير من روّاد السوشيال ميديا، ومستخدمي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مع قصة الفنانة إسعاد يونس، مع والدها، وكتب الكثير منهم عدد من التعليقات، جاء على رأسها "الله أكبر"، وعلّق حساب حمل اسم عارف أبو دومة، من روّاد السوشيال ميديا عبر موقع التواصل الاجتماعي قائلًا: "تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر".

وأضافت الفنانة الإعلامية إسعاد يونس خلال كلمتها في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة مرور 50 عامًا على نصر أكتوبر المجيد، والمذاع عبر فضائية extra news، شعرت أن روح والدي عادت للحياة من جديد لحظة نصر أكتوبر، وبأن روحه سعيدة لأنها ترى مصر في أزهى صورها، معقبة: "نفس الإحساس جائني يوم 3 يوليو 2014 ونحن داخلين الميدان، كنت على كوبري أبو العلا وداخلة الميدان، وفجأة السماء امتلأت بالطيران الحربي الذي يلقي علينا البومبون والشوكولاتة والبالونات وأنا واقفة اتنطط كأن عندي 14 سنة وبقول بابا جه أخيرًا.. أتمنى أيامنا كلها تبقى بالجمال ده، لأن النصر الذي نعيشه لن يقدم أبدًا، سيبقى طيلة العمر القادم يسبب لي حالة "بابا جه".

الندوة التثقيفية للقوات المسلحة الندوة التثقيفية للقوات المسلحة للاحتفال الفنان الشاب طه دسوقي طه دسوقي الفنان طه دسوقي

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