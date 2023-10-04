الأربعاء 04 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

بعد ظهورها في الندوة التثقيفية.. روّاد السوشيال لـ"إسعاد يونس": عبقرية في الارتجال 

الفنانة إسعاد يونس
الفنانة إسعاد يونس

"أنا بنت ضابط "طيار حربي" كنت بقول عليه "أبويا قمر الزمان" لأنه كان بيمثِّل لي كل معاني الفروسية والنُبل والشجاعة والأمانة والصدق.. كان مخلصًا للمؤسسة العسكرية اللي كان بيتشرف بالانتماء لها".. بتلك الكلمات بدأت الفنانة القديرة إسعاد يونس حديثها أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، افتتاحية الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة مرور 50 عامًا على نصر أكتوبر.

وتفاعل عدد كبير من روّاد السوشيال ميديا، ومستخدمي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مع قصة الفنانة إسعاد يونس، مع والدها، وكتب الكثير منهم عدد من التعليقات، جاء على رأسها "الله أكبر"، وعلّق حساب حمل اسم عارف أبو دومة، من روّاد السوشيال ميديا عبر موقع التواصل الاجتماعي قائلًا: "تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر".

https://www.facebook.com/AlHayah1TV/videos/837983858061738/

 

وكتبت ألفت كمال، من روّاد السوشيال ميديا عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، قائلًة: " الفنان المثقف غير، الرائعة إسعاد يونس، مرور 50 عامًا على حرب أكتوبر المجيدة"، وعلقت رقية أبو نديم، من مستخدمي موقع "فيسبوك": "الست إسعاد يونس شابو لحضرتك، عبقرية الارتجال في الندوة التثقيفية عن حرب أكتوبر".

أقرأ أيضًا

إسعاد يونس: البيان العسكري يوم 6 أكتوبر رج مصر وكان زلزالًا من السعادة

 

كلمة الفنانة إسعاد يونس

وأضافت الفنانة الإعلامية إسعاد يونس خلال كلمتها في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة مرور 50 عامًا على نصر أكتوبر المجيد، والمذاع عبر فضائية extra news، شعرت أن روح والدي عادت للحياة من جديد لحظة نصر أكتوبر، وبأن روحه سعيدة لأنها ترى مصر في أزهى صورها، معقبة: "نفس الإحساس جائني يوم 3 يوليو 2014 ونحن داخلين الميدان، كنت على كوبري أبو العلا وداخلة الميدان، وفجأة السماء امتلأت بالطيران الحربي الذي يلقي علينا البومبون والشوكولاته والبالونات وأنا واقفة اتنطط كأن عندي 14 سنة وبقول بابا جه أخيرًا.. أتمنى أيامنا كلها تبقى بالجمال ده، لأن النصر الذي نعيشه لن يقدم أبدًا، سيبقى طيلة العمر القادم يسبب لي حالة "بابا جه". 

الفنانة إسعاد يونس إسعاد يونس الفنانة القديرة إسعاد يونس الندوة التثقيفية للقوات المسلحة الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة مرور 50 عام ا على نصر أكتوبر نصر أكتوبر الندوة التثقيفية افتتاحية الندوة التثقيفية

الأكثر قراءة

عاجل| زيادة علاوة غلاء المعيشة.. قرار جديد من "قوى عاملة النواب" بشأن الحماية الاجتماعية

عاجل| الرئيس السيسى يحرر توكيلًا للمستشار محمود فوزى ليتولى حملته الانتخابية

نقف لهم احترامًا وتقديرًا.. الرئيس السيسى يحيى أبطال "معركة رأس العش"

الرئيس السيسى يوجه بمزيد من الأعمال الوثائقية لرفع الوعى عن انتصارات أكتوبر

تصفيق حار من الحضور بالندوة التثقيفية للشهيد الحى عبدالجواد سويلم

المتهم بقتل زوجته بمنشأة ناصر أمام النيابة: "كنت بأدبها ولم أقصد قتلها"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

ولما كان يوم الاحتفال باليوبيل الذهبي على حرب أكتوبر المجيدة

عبد الرحيم طايع

العناصر الخاملة في الثقافة

أحمد سراج

الأستاذ الفارس.. والفارس المعلم

أحمد الصغير

تاريخ القوات المسلحة المصرية فى 5 آلاف عام! (1)

مدحت بشاى

خطايا السنة الإخوانية السوداء

مؤمن المحمدي

الكباب

أحمد بهاء الدين شعبان

(إسرائيل) مُنحنى العنف وآليات التفكيك (2)

جلال حمام

من تاريخ جماعة الإخوان الأسود (5)

صور

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

محطة تل أبيب

المزيد

الأوقاف الفلسطينية: أكثر من 300 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى

الحرب والإيمان.. كتاب جديد فى إسرائيل عن حرب أكتوبر: المعارك الصعبة والأسر

الأمم المتحدة: إسرائيل هجّرت 13 أسرة تضم 44 طفلًا من جنوب الخليل