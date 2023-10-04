بعد ظهورها في الندوة التثقيفية.. روّاد السوشيال لـ"إسعاد يونس": عبقرية في الارتجال 

"أنا بنت ضابط "طيار حربي" كنت بقول عليه "أبويا قمر الزمان" لأنه كان بيمثِّل لي كل معاني الفروسية والنُبل والشجاعة والأمانة والصدق.. كان مخلصًا للمؤسسة العسكرية اللي كان بيتشرف بالانتماء لها".. بتلك الكلمات بدأت الفنانة القديرة إسعاد يونس حديثها أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، افتتاحية الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة مرور 50 عامًا على نصر أكتوبر.

وتفاعل عدد كبير من روّاد السوشيال ميديا، ومستخدمي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مع قصة الفنانة إسعاد يونس، مع والدها، وكتب الكثير منهم عدد من التعليقات، جاء على رأسها "الله أكبر"، وعلّق حساب حمل اسم عارف أبو دومة، من روّاد السوشيال ميديا عبر موقع التواصل الاجتماعي قائلًا: "تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر".

https://www.facebook.com/AlHayah1TV/videos/837983858061738/

وكتبت ألفت كمال، من روّاد السوشيال ميديا عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، قائلًة: " الفنان المثقف غير، الرائعة إسعاد يونس، مرور 50 عامًا على حرب أكتوبر المجيدة"، وعلقت رقية أبو نديم، من مستخدمي موقع "فيسبوك": "الست إسعاد يونس شابو لحضرتك، عبقرية الارتجال في الندوة التثقيفية عن حرب أكتوبر".

أقرأ أيضًا

كلمة الفنانة إسعاد يونس

وأضافت الفنانة الإعلامية إسعاد يونس خلال كلمتها في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة مرور 50 عامًا على نصر أكتوبر المجيد، والمذاع عبر فضائية extra news، شعرت أن روح والدي عادت للحياة من جديد لحظة نصر أكتوبر، وبأن روحه سعيدة لأنها ترى مصر في أزهى صورها، معقبة: "نفس الإحساس جائني يوم 3 يوليو 2014 ونحن داخلين الميدان، كنت على كوبري أبو العلا وداخلة الميدان، وفجأة السماء امتلأت بالطيران الحربي الذي يلقي علينا البومبون والشوكولاته والبالونات وأنا واقفة اتنطط كأن عندي 14 سنة وبقول بابا جه أخيرًا.. أتمنى أيامنا كلها تبقى بالجمال ده، لأن النصر الذي نعيشه لن يقدم أبدًا، سيبقى طيلة العمر القادم يسبب لي حالة "بابا جه".