الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

إسعاد يونس: الجيش والشعب كالعاشق والمعشوق.. والنصر الذي نعيشه سيبقى طول العمر

إسعاد يونس
إسعاد يونس

قالت الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، إن الجيش والشعب مثل العاشق والمعشوق، جميعنا داخل بعض وأولاد بعض وأحفاد بعض وأعمام بعض، لافتة إلى أن الشعب كان طول الوقت يمتلك الأمل ولم ييأس بعد 1967. 

وأضافت الفنانة الإعلامية إسعاد يونس خلال كلمتها في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة مرور 50 عامًا على نصر أكتوبر المجيد، والمذاع عبر فضائية extra news، شعرت أن روح والدي عادت للحياة من جديد لحظة نصر أكتوبر، وبأن روحه سعيدة لأنها ترى مصر في أزهى صورها، معقبة: "نفس الإحساس جائني يوم 3 يوليو 2014 ونحن داخلين الميدان، كنت على كوبري أبو العلا وداخلة الميدان، وفجأة السماء امتلأت بالطيران الحربي الذي يلقي علينا البومبون والشوكولاته والبالونات وأنا واقفة أتنطط كأن عندي 14 سنة وبقول بابا جه أخيرًا.. أتمنى أيامنا كلها تبقى بالجمال ده، لأن النصر الذي نعيشه لن يقدم أبدًا، سيبقى طيلة العمر القادم يسبب لي حالة "بابا جه". 

إسعاد يونس الندوة التثقيفية الرئيس السيسي القوات المسلحة نصر أكتوبر 50 عاما على انتصار أكتوبر 1973م

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