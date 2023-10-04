الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

إسعاد يونس: البيان العسكري يوم 6 أكتوبر رج مصر وكان زلزالًا من السعادة

الفنانة إسعاد يونس
الفنانة إسعاد يونس

شاركت الفنانة إسعاد يونس، في تقديم الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة مرور50 عامًا على نصر أكتوبر المجيد، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقادة القوات المسلحة وكبار المسئولين.

وقالت خلال كلمتها أنها يوم 6 أكتوبر 1973، كانت في إذاعة الشرق الأوسط، وهي مربع مهم بالنسبة لها، ويوم 10 رمضان، 6 أكتوبر، كانت الإذاعة تذيع برامجها بشكل عادي، وكانت تعرض مسلسل "أرجوك لا تفهمني بسرعة"، من بطولة عبدالحليم حافظ، وعادل إمام، ونجلاء فتحي.

وتابعت أن الساعة 2 الظهر، خرج بيان عسكري، قلب الدنيا ورج مصر والإذاعة وكانت زلزال سعيد من الزغاريد والفرحة والتنطيط وردت فينا الروح، مشيرة إلى أن الإذاعة كان بها بيانات تحضر وبرامج تتغير، وكانت هي أهم واحدة في الإذاعة في ذلك اليوم، لأنها كانت "مرمطون"، الإذاعة كان يفعلون فيها ما يرغبون ويطلبون منها الصعود والنزول والإبلاغ عن تغيير الخريطة والذهاب لاستوديو الموسيقى.

توافد نجوم الغناء في الإذاعة

وأشارت إلى أن ستوديو الموسيقى شهد ازدحام نجوم الغناء والموسيقى ومنهم عبدالحليم حافظ، ووردة، وبليغ حمدي، وغيرهم وكل الناس هذه جاءت جري ليعكسوا فرحة الذراع الناعمة للناس كلها.

وأكملت كان هناك زخم، وكانت تنظر للنجوم في فرحة، مؤكدة أن الفن الذي خرج في ساعات لم يكن وليد اللحظة، فهم ناس كانت تنتظر هذه الفرحة، وحلموا بها ولم ييأسوا.

إسعاد يونس بيان عسكري 6 أكتوبر الرئيس عبدالفتاح السيسي نصر أكتوبر المجيد نجوم الغناء الإذاعة

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