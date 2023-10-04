الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الرئيس السيسي: التحدي القومي كان بخروج الشعب ضد تنحي عبدالناصر بعد النكسة

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشكر والتقدير للواء طلحة والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، بمناسبة نصر أكتوبر.

وقال خلال تقديم الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة مرور 50 عامًا على نصر أكتوبر: "إحنا من الجيل اللي اتعلم من القيادات الكبيرة".

وأضاف: "عايز أقول إن حالة الهزيمة كان في البدن العسكري، في 67، ولكن حالة التحدي القومي كانت في يوم 9 يونيو عندما خرج المصريين ضد تنحي الرئيس جمال عبدالناصر، وقالوا لا للتنحي".

وتابع: "هذا كان أمر مهم بالنسبة للواقعة الهائلة بتأثيراتها الضخمة جدًا على مصر والجيش، وبالرغم من كدة المصريين خرجوا، ومحدش يشوه الفكرة دي، لأن الشعب خرج يقول لا للهزيمة والجيش خلصان، والإسرائيليين موجودين في سيناء كلها".

نصر أكتوبر عبدالفتاح السيس

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