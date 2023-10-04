عضو "الديمقراطي الأمريكي" يكشف لـ"ادستور" كواليس عزل كيفن مكارثي

لم تكن أزمة كيفن مكارثي رئيس مجلس النواب الأمريكي، وليدة اللحظة، فمنذ بداية ترشحه وحتي فوزه بعد 15 جولة من التصويت وهو الحدث التاريخي الأول منذ 160 عامًا في الولايات المتحدة الأمريكية، وصولًا للتصويت على عزله، في حدث فريد من نوعه.

وصوت النواب الأمريكي الأربعاء، على عزل مكارثي في سابقة بتاريخ الولايات المتحدة تؤكد مدى الانقسامات التي يعاني منها الحزب الجمهوري.

وفي هذا السياق، قال الدكتور مهدي عفيفي عضو الحزب الديمقراطي الأمريكي، إن أبعاد انتخاب “مكارثي هو سبب ما يحدث الآن، خاصة أن الفارق بسيط بين الجمهوريين والديمقراطيين داخل مجلس النواب الأمريكي، مما أعطي القوة للمجموعة الصغيرة المتشددة وهم أنصار ”ترامب" داخل أروقة مجلس النواب.

وأوضح “عفيفي” في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن في فترة انتخاب رئيس لمجلس النواب كان هناك ثقل لهذه المجموعة المتشددة أو مجموعة الـ6، لأن عدم تصويتهم على أي شئ سيؤدى لانهيار التصويت أو سيكون لصالح الديمقراطيين، فعمل “مكارثي” عند اختياره لإرضاء هؤلاء المتشددين بأي طريقة وكان سبب عزله الان هو أحد القوانين الممثلة في كيفية طلب عزل رئيس مجلس النواب.

وأشار “عفيفي” إلي أن الأعضاء المتشددين كانت لهم متطلبات خاصة سواء في اللجان أو فرض شروط جديدة لمجلس النواب، أو مسألة مساءلة الرئيس الأمريكي جو بايدن بشرط دعم مكارثي للانتخاب، وبعد 15 جولة مكارثي استسلم لكل هذه المطالب وكان أحدها ما تقدم به أحد النواب المتشددين وهو يمكن لأى عضو منفردا أن يتقدم بمشروع قرار لعزل رئيس النواب.

وأكد عفيفي أن مشروع هذا القانون سابقة تاريخية لم تحدث من قبل، وأدت لما رأيناه الان.

وتابع: "مات جيتس أحد الأعضاء المتشددين في مجلس النواب الأمريكي، كان من أشد المعارضين لمحاولة مكارثي إدارة دفة مجلس النواب والتي اعتدنا أن تكون متوازنة في بعض الأحيان في آراء جمهورية أو ديمقراطية ولكن عامة تسعي للتوازن للوصول لقوانين وقرارات في صالح المواطن الأمريكي، وعندما جاءت مسألة إغلاق الحكومة الفيديرالية وتعاطي مكارثي بشكل مرن بعض الشئ لتفادي الكوارث التي من الممكن أن تحدث جراء ذلك، تعهد الأعضاء الجمهوريين بمحاولة عزل مكارثي".

عفيفي يكشف أسباب عدم دعم الديمقراطيين لمكارثي في جلسة عزله

وتابع عضو النواب الأمريكي "تقدم مات جيتس الفرد الوحيد لهذا المشروع وتم عزل مكارثي وخاصة أن الديمقراطيين لم يدعموا مكارثي لأنه لم يلتزم بتعهداته فيما يخص قوانين الميزانية وملفات أخري تعهد بالعمل عليها جنبا الي جنب مع الديمقراطيين والجمهوريين، ولذلك لم يدعم الديمقراطيين مكارثي أمس، بجانب 10 من أعضاء الحزب الجمهوري وهم الاغلبية التي أدت لعزل مكارثي.

وحول سيناريوهات الفترة المقبلة، قال عفيفي: "تم تعيين أحد أفراد الحزب الجمهوري لإدارة الجلسات لكن في أقرب فرصة سيتم ترشيح رئيسا للنواب، مشيرا إلي أن هناك 8 من الحزب الجمهوري علي رأسهم مات جيتس يحاولوا الترشح لقيادة النواب، وسنري من يمكن أن يفوز بهذا الترشيح، موضحا أن هناك مباحثات مكثفة داخل أروقة النواب الأمريكي هدفها الوصول لحل هذه المعضلة التي لم نراها منذ مائة عام".