بعد الإطاحة بـ "مكارثي".. من يرأس مجلس النواب الأمريكي الجديد؟

عقب الإطاحة التاريخية برئيس مجلس النواب الأمريكي"كيفن مكارثي" من منصبه، بدأ البحث في كلا من الحزبين الجمهوري والديمقراطي عن بديل "مكارثي"، لا سيما وأنه وفقا للدستور الأمريكي، أنه لا يشترط أن يكون رئيس مجلس النواب عضوا في خارج الكونجرس الأمريكي.

الإطاحة بـ "مكارثي"

وتمت الإطاحة بكيفن مكارثي من منصب رئيس مجلس النواب، وقال ليلة الثلاثاء إنه لن يحاول استعادة منصبه، واندلع القتال حول رئاسة مكارثي بعد أن مدد المشرعون تمويل الحكومة الفدرالية حتى 17 نوفمبر.

ووفقا لما نقله موقع" مورنينج ستار" الأمريكي، يقول المحللون إن من يخلف مكارثي، لابد أن يعمل على عودة الاستقرار إلى الكابيتول هيل وهو الأمر الذي يمكن أن يساعد في تهدئة الأسواق و لكن عملية الاستقرار على متحدث جديد قد تستغرق وقتا أطول مما قد ترغب فيه الأسواق واليكم أبرز المرشحين لخلافة مكارثي.

ستيف سكاليز

قال مات جايتز، الجمهوري من فلوريدا الذي قاد الحملة للإطاحة بمكارثي، إنه منفتح على دعم النائب ستيف سكاليز من لويزيانا، وسكاليزو لكنه يخضع أيضًا للعلاج من سرطان الدم.

توم إمير

وهو جمهوري عن ولاية مينيسوتا ورقم 3 في مجلس النواب وقد ذكره أعضاء آخرون كبديل محتمل، وقالت بعض الفصائل اليمينية المتشددة في الحزب الجمهوري: إن إيمر سيحقق نتائج أكثر تحفظًا للحزب، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست، كما ان إيمر هو أحد مؤيدي العملات المشفرة (BTCUSD).

باتريك ماكهنري

باتريك ماكهنري، وهو جمهوري من ولاية كارولينا الشمالية يقود لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب و كان أحد المفاوضين في الصفقة مع إدارة بايدن لرفع سقف الديون.

إليز ستيفانيك

زهي النائبة عن نيويورك و رئيسة مؤتمر الحزب الجمهوري في مجلس النواب، وهي أعلى امرأة جمهورية في الكونغرس وهي قريبة من الرئيس السابق دونالد ترامب.