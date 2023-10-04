الأربعاء 04 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بعد الإطاحة بـ "مكارثي".. من يرأس مجلس النواب الأمريكي الجديد؟

كيفن مكارثي
كيفن مكارثي

عقب الإطاحة التاريخية برئيس مجلس النواب الأمريكي"كيفن مكارثي" من منصبه، بدأ البحث في كلا من الحزبين الجمهوري والديمقراطي عن بديل "مكارثي"، لا سيما وأنه وفقا للدستور الأمريكي، أنه لا يشترط أن  يكون رئيس مجلس النواب عضوا في خارج الكونجرس الأمريكي.

الإطاحة بـ "مكارثي"

وتمت الإطاحة بكيفن مكارثي من منصب رئيس مجلس النواب، وقال ليلة الثلاثاء إنه لن يحاول استعادة منصبه، واندلع القتال حول رئاسة مكارثي بعد أن مدد المشرعون تمويل الحكومة الفدرالية حتى 17 نوفمبر.

ووفقا لما نقله موقع" مورنينج ستار" الأمريكي، يقول المحللون إن من يخلف مكارثي، لابد أن يعمل على عودة الاستقرار إلى الكابيتول هيل  وهو الأمر الذي يمكن أن يساعد في تهدئة الأسواق و لكن عملية الاستقرار على متحدث جديد قد تستغرق وقتا أطول مما قد ترغب فيه الأسواق واليكم أبرز المرشحين لخلافة مكارثي.

txt

كيف تؤثر الإطاحة التاريخية بـ"مكارثى" على الاقتصاد الأمريكى؟

ستيف سكاليز

قال مات جايتز، الجمهوري من فلوريدا الذي قاد الحملة للإطاحة بمكارثي، إنه منفتح على دعم النائب ستيف سكاليز من لويزيانا، وسكاليزو لكنه يخضع أيضًا للعلاج من سرطان الدم. 

توم إمير

وهو جمهوري عن ولاية مينيسوتا ورقم 3 في مجلس النواب وقد ذكره أعضاء آخرون كبديل محتمل، وقالت بعض الفصائل اليمينية المتشددة في الحزب الجمهوري: إن إيمر سيحقق نتائج أكثر تحفظًا للحزب، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست، كما ان إيمر هو أحد مؤيدي العملات المشفرة (BTCUSD).

txt

مقترح بتولى ترامب رئاسة مجلس النواب الأمريكى خلفًا لـ"مكارثى"

باتريك ماكهنري

 باتريك ماكهنري، وهو جمهوري من ولاية كارولينا الشمالية يقود لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب و كان أحد المفاوضين في الصفقة مع إدارة بايدن لرفع سقف الديون.

إليز ستيفانيك

زهي النائبة عن نيويورك  و رئيسة مؤتمر الحزب الجمهوري في مجلس النواب، وهي أعلى امرأة جمهورية في الكونغرس  وهي قريبة من الرئيس السابق دونالد ترامب.

مكارثي الإطاحة كيفن مكارثي رئيس مجلس النواب الكونجرس الديموقراطي

الأكثر قراءة

أول تعليق من ترامب على عزل رئيس النواب الأمريكى مكارثى

كيف حافظت الدولة على استقرار إمدادات الوقود خلال الـ10 سنوات الماضية؟

"الصحة" تكشف أعراض الإنفلونزا التى تستلزم استشارة الطبيب

خطر جديد يهدد المهاجرين للولايات المتحدة.. موجات الحر تقتل العشرات على الحدود

كيف تؤثر الإطاحة التاريخية بـ"مكارثى" على الاقتصاد الأمريكى؟

"الدواء" تقرر سحب دلتاكلاف شراب من الصيدليات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

منذ تكوينها حتى انتصار أكتوبر.! (تاريخ القوات المسلحة المصرية فى خمسة آلاف عام!)

مدحت بشاى

خطايا السنة الإخوانية السوداء

مؤمن المحمدي

الكباب

أحمد بهاء الدين شعبان

(إسرائيل) مُنحنى العنف وآليات التفكيك (2)

جلال حمام

من تاريخ جماعة الإخوان الأسود (5)

وائل لطفي

إنجازات الماضى وتحديات المستقبل

منى رجب

العبور الي الجمهورية الجديدة

ماجد حبته

الفقر.. المخدرات.. والفوضى

صور

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

محطة تل أبيب

المزيد

"أيام الدم والنار".. جولدا مائير تروى لحظات الرعب من "أكتوبر 73": اقتلونى إذا وصل المصريون إلى منزلى فى تل أبيب

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 9 أطفال من تل الرميدة بمدينة الخليل

الرئاسة الفلسطينية تحذر من استمرار اقتحامات المستوطنين القدس تحت حماية الاحتلال