كيف تؤثر الإطاحة التاريخية بـ"مكارثي" على الاقتصاد الأمريكي؟

قالت الشبكة الأمريكية "سي إن إن" إن الإطاحة برئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي من شأنه أن يضر بالاقتصاد الأمريكي الذي يواجه بالفعل العديد من التحديات، بل إن الإطاحة بمكارثي من شأنها أن تخفض من تصنيف الاقتصاد الأمريكي على مستوى الوكالات العالمية فضلا عن مخاوف من الدخول في ركود.

مكارثي والاقتصاد الأمريكي

وقالت السي إن إن: إن المعارك المشتعلة التي تشهدها واشنطن بين مسئوليها ونواب الكونجرس بسبب مكارثي خطوة من شأنها أن تضر الاقتصاد الأمريكي وتؤدي إلى خفض آخر للتصنيف الائتماني، الأمر الذي قد يؤدي إلى إلحاق أضرار جسيمة بالاقتصاد الأميركي.

وتابعت سي ان ان: خلال فصل الصيف، كاد الخلاف بين الحزبين "الجمهوري والديموقراطي" أن يؤدي إلى تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها للمرة الأولى منذ تأسيس الدولة قبل ما يقرب من 250 عاما، ثم خلال عطلة نهاية الأسبوع، تجنبت الحكومة بصعوبة الإغلاق بفضل الاتفاق الذي أبرمه النائب الجمهوري كيفن مكارثي مع الديمقراطيين.

ولكن التحرك للحفاظ على تمويل الحكومة حتى منتصف نوفمبر دفع الجمهوريين المتشددين بقيادة النائب عن فلوريدا مات جايتز إلى بذل جهد للإطاحة بمكارثي من منصب رئيس مجلس النواب ونجحوا في القيام بذلك في تصويت تاريخي يوم الثلاثاء.

ولا تتوقع أن يمر هذا دون أن يلاحظه أحد من قبل وكالة موديز لخدمات المستثمرين، وهي الأخيرة من بين ثلاث وكالات تصنيف ائتماني كبرى تمنح ديون الولايات المتحدة أعلى تصنيف ممكن AAA.

تخفيض تصنيف ديون الولايات المتحدة

وقالت سي ان ان: لقد كانت المرة الأولى التي تم فيها تخفيض تصنيف ديون الولايات المتحدة من قبل وكالة تصنيف ائتماني كبرى أخرى، ستاندرد آند بورز، في عام 2011، وعلى الرغم من أن المشرعين تمكنوا من التوصل إلى اتفاق في اللحظة الأخيرة لتجنب التخلف عن سداد الديون، شعرت وكالة ستاندرد آند بورز أن هناك أزمة وأن هناك حالة من التشكيك في مصداقية الحكومة عندما يتعلق الأمر بدفع فواتيرها في الوقت المحدد، كان لتحرك ستاندرد آند بورز تأثيرات هائلة على السوق، مما أدى إلى انخفاضات حادة في سوق الأسهم وارتفاع عائدات السندات.

وتوصلت وكالة فيتش إلى نفس النتيجة في أغسطس، حيث خفضت تصنيف ديون الولايات المتحدة من AAA إلى AA+. وأثارت هذه الخطوة عمليات بيع في سوق الأسهم ودفعت عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى ما كان آنذاك أعلى مستوى له منذ نوفمبر. لكن لم يمض وقت طويل قبل أن تسترد الأسواق تلك الخسائر.

ومنذ ذلك الحين، اتجهت كل الأنظار نحو وكالة موديز، التي حافظت على تصنيف AAA لديون الولايات المتحدة منذ عام 1917، وفي الأسبوع الماضي، حذرت وكالة موديز من أن إغلاق الحكومة قد يدفعها إلى خفض تصنيف الديون الأمريكية.

تخفيض التصنيف مهم

وقالت سي ان ان: لقد كانت الأسواق تمر بالفعل بيوم مضطرب يوم الثلاثاء قبل الانتهاء من التصويت لإقالة مكارثي، وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من عقد من الزمن، مما أثار قلق المستثمرين من أن ارتفاع معدلات الاقتراض قد يؤدي إلى مزيد من تعثر سوق الإسكان.

وانخفض مؤشر داو جونز 430 نقطة، أو 1.3%، مسجلًا أدنى مستوى إغلاق له منذ يونيو ويتجه نحو الانخفاض خلال العام. وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.4% مسجلًا أدنى إغلاق له منذ مايو. خسر مؤشر ناسداك المركب 1.9%، مواصلًا عمليات البيع التي شهدها أواخر الصيف.

وقد يؤدي خفض تصنيف وكالة موديز إلى ارتفاع العائدات على سندات الخزانة إلى مستويات أعلى، مما يسلط الضوء على المخاطر المتزايدة المرتبطة بالاحتفاظ بالديون الأمريكية. وهذا من شأنه أن يزيد من تكلفة اقتراض الأموال لأن البنوك والمقرضين الآخرين غالبا ما يعتمدون أسعار الفائدة على عوائد السندات الأمريكية، وهذا من شأنه أن يزيد من الضغوط التي يواجهها الاقتصاد الأمريكي، بل ويمكن أن يزيد من احتمالات الركود.