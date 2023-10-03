الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بعد إنقاذ أمريكا من الإغلاق الفيدرالى.. مخططات الجمهوريين لإقالة كيفين مكارثى

كيفين مكارثي رئيس
كيفين مكارثي رئيس مجلس النواب الأمريكي

قدم عضو الكونجرس مات جايتز، وهو جمهوري يميني متشدد من فلوريدا، اقتراحًا لإقالة كيفن مكارثي من منصب رئيس مجلس النواب مساء أمس الاثنين، معربًا عن غضبه من جهود الزعيم الجمهوري الناجحة لتجنب الإغلاق الفيدرالي للحكومة في الولايات المتحدة في نهاية هذا الأسبوع.

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وقال جايتز: "لدي ما يكفي من الجمهوريين، حيث سيحدث في هذه المرحلة من الأسبوع المقبل أحد أمرين: لن يكون كيفن مكارثي رئيسًا لمجلس النواب، أو سيكون رئيسًا لمجلس النواب يعمل بما يرضي الديمقراطيين". 

وتابع بعد أن قدم الاقتراح: "أنا في سلام مع أي من النتيجتين لأن الشعب الأمريكي يستحق أن يعرف من يحكمه"، ورد مكارثي بعد دقائق على وسائل التواصل الاجتماعي: "أحضر المقترح".

وأوضحت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن هذا الإعلان يأتي بعد يومين من موافقة مجلس النواب على مشروع قانون الإنفاق المؤقت لتمديد التمويل الحكومي حتى 17 نوفمبر المقبل، لتجنب الإغلاق الفيدرالي للحكومة الأمريكية الذي كان من الممكن أن يجبر مئات الآلاف من العمال الفيدراليين في الولايات المتحدة على البقاء بدون أجر. 

 وحيث أقر كل من مجلسي النواب والشيوخ مشروع القانون، المعروف باسم القرار المستمر، بأغلبية ساحقة من الحزبين قبل أن يوقع جو بايدن على مشروع القانون في وقت متأخر من مساء السبت.

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"جايتس" حذر من أنه سيتحرك لإقالة مكارثي إذا تعاون مع الديمقراطيين لتجنب الإغلاق

وتابعت الصحيفة أن "جايتس" حذر من أنه سيتحرك لإقالة مكارثي إذا تعاون رئيس مجلس النواب مع الديمقراطيين لتجنب الإغلاق الفيدرالي في الولايات المتحدة، والآن بعد أن قدم جايتس اقتراحًا لإقالة الرئيس، سيتعين على قيادة مجلس النواب تحديد موعد للتصويت على هذه المسألة في غضون يومين تشريعيين.

وأضافت أنه بعد لحظات من تحركه الذي طال انتظاره في قاعة مجلس النواب، عقد جايتس مؤتمرًا صحفيًا مرتجلًا اعترف فيه بأن جهوده قد تفشل ــ على الأقل في المحاولة الأولى، قائلًا: "أعتقد أن هذه هي النتيجة المحتملة"، لكن من خلال ترك احتمال اتخاذ خطوات متكررة لإقالة مكارثي مفتوحًا، توقع جايتس أن الدعم يمكن أن ينمو وأن التصويت الأولي على إقالة مكارثي سيكون مجرد خطوة.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يستخدم حلفاء مكارثي بعض التكتيكات الإجرائية لعرقلة اقتراح جايتس، ولكن إذا فشلت هذه الجهود، فلن يتطلب الأمر سوى أغلبية بسيطة من الأعضاء المصوتين الحاضرين لإقالة رئيس مجلس النواب، وبسبب الأغلبية الضيقة التي يتمتع بها الجمهوريون في مجلس النواب، لا يستطيع مكارثي أن يتحمل سوى خسارة خمسة أصوات داخل مؤتمره ويظل يتولى رئاسة المجلس، على افتراض مشاركة كل عضو في مجلس النواب في التصويت، وعلى الرغم من هذه الحسابات الصعبة، اتخذ مكارثي لهجة متحدية في الأيام الأخيرة، وأصر على أنه يملك الأصوات اللازمة للاحتفاظ بمنصبه.

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وقال مكارثي: "سأبقى في موقعي، ومن لديه شئ آخر يجلبه إلى هنا، وينتهي الأمر ونبدأ بالتصويت".

 جايتس اتهم مكارثي بإبرام صفقة جانبية سرية مع بايدن لتوفير تمويل إضافي لأوكرانيا

وأوضحت الصحيفة أنه أثناء استعراض اقتراحه في خطاب ألقاه في مجلس النواب بعد ظهر يوم الاثنين، اتهم جايتس مكارثي بإبرام صفقة جانبية سرية مع بايدن لتوفير تمويل إضافي لأوكرانيا، الأمر الذي أصبح مصدر غضب بين المشرعين اليمينيين المتشددين، ولم يتضمن إجراء الإنفاق المؤقت الذي أقره الكونجرس أموالًا إضافية لأوكرانيا، لكن بايدن قال يوم السبت إنه يتوقع تمامًا أن يحافظ رئيس البرلمان على التزامه تجاه شعب أوكرانيا وسيقوم قريبًا بتمرير مشروع قانون تمويل إضافي لمعالجة هذا الإغفال.

وتابعت أنه لا يزال من غير الواضح عدد الجمهوريين الذين سينضمون إلى جايتس في الضغط من أجل الإطاحة بمكارثي، لكن نائبًا آخر من اليمين المتشدد على الأقل، وهو إيلي كرين من ولاية أريزونا، أشار إلى أنه سيدعم الاقتراح، لكن في الساعات التي سبقت إعلان جايتس، اصطف زعماء الجمهوريين في مجلس النواب لدعم مكارثي.

كما أشار بعض الديمقراطيين الوسطيين إلى أنهم سيصوتون "حاضرين" على اقتراح الإقالة، وهو ما من شأنه أن يخفض بالمثل عتبة الأغلبية البسيطة، وعندما سئل يوم الاثنين عما إذا كان سيعقد اتفاقا مع الديمقراطيين لإنقاذ رئاسته، قدم مكارثي ردا غامضا بشأن حماية نزاهة مجلس النواب، قائلًا: "أعتقد أن الأمر يتعلق بالمؤسسة، أعتقد أنه مهم للغاية."

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