الحكومة تجنبت الإغلاق و"مكارثى" مُهدد فى منصبه.. ماذا حدث ليلًا فى الكونجرس الأمريكى؟

وقع الرئيس الأمريكي "جو بايدن " على مشروع القانون المؤقت لتجنب إغلاق الحكومة الذي أقره الكونجرس قبل ساعات فقط من الموعد النهائي الحاسم في منتصف الليل عندما كان من المقرر أن ينفد تمويل الوكالات الفيدرالية، ولكن من شأن هذا الإجراء أن يبقي الحكومة مفتوحة حتى 17 نوفمبر فقط.

تجنب الإغلاق الحكومي

ووفقًا لما نقلته الشبكة الأمريكية "سي إن إن" فقد أقر مجلس الشيوخ الإجراء مساء السبت بعد أن عكس مجلس النواب مساره فجأة في وقت سابق من اليوم، وأقر مشروع قانون من الحزبين لتوسيع التمويل الحكومي بعد أيام من عدم اليقين بشأن ما إذا كان من الممكن تجنب الإغلاق.

وقال بايدن في بيان يوم السبت: "الليلة، صوتت الأغلبية من الحزبين في مجلسي النواب والشيوخ لصالح إبقاء الحكومة مفتوحة، مما يمنع حدوث أزمة غير ضرورية من شأنها أن تسبب آلامًا لا داعي لها لملايين الأمريكيين الذين يعملون بجد". كما انتقد الجمهوريين في مجلس النواب بسبب التدافع الذي حدث في اللحظة الأخيرة، مضيفًا: "ما كان ينبغي لنا أبدًا أن نكون في هذا الموقف في المقام الأول".

مكارثي يعلن الاقتراح

وأعلن رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي عن الاقتراح المؤقت صباح السبت، وهي خطوة جاءت بعد أسابيع من الاقتتال الداخلي بين الجمهوريين في مجلس النواب ومحاولة فاشلة لتمرير مشروع قانون مؤقت للحزب الجمهوري في المجلس وتمت الموافقة على مشروع القانون في مجلس النواب بتصويت بأغلبية ساحقة من الحزبين.

وقالت سي إن إن: إن قرار مكارثي بطرح مشروع قانون من شأنه أن يحظى بدعم الديمقراطيين قد يعرض منصبه كرئيس لمجلس النواب للخطر مع استمرار المحافظين المتشددين في تهديد التصويت للإطاحة به من أعلى منصب قيادي في مجلس النواب.

وكان مكارثي متحديًا بعد التصويت، وتحدى منتقديه على محاولة إزاحته قائلًا إنه فعل ما هو مطلوب للحكم بشكل فعال، وقال مكارثي لمانو راجو من شبكة سي إن إن في مؤتمر صحفي: "إذا أراد شخص ما تقديم اقتراح ضدي، فليقدمه". "يجب أن يكون هناك شخص عاقل في الغرفة. سأحكم بما هو الأفضل لهذا البلد”.

ووفقًا لسي إن إن، ومن المتوقع أن يفرض المتشددون إجراء تصويت لإزالة كيفن مكارثي من منصب رئيس المجلس، ولكن "ليس بعد"، وفقًا لأحد المشرعين الجمهوريين.

وجاء التصويت لتمرير مشروع القانون في مجلس النواب بعد ساعات قليلة من الفوضى حيث اجتمع الجمهوريون في مجلس النواب طوال صباح يوم السبت، وتأرجحوا بين الخيارات حول كيفية المضي قدمًا.

وكان مجلس الشيوخ يعمل على تقديم مشروع قانون مؤقت خاص به من الحزبين، وكان في طريقه لإجراء تصويت إجرائي بعد ظهر يوم السبت. ولكن تم تأجيل ذلك بعد أن تحرك مجلس النواب بسرعة لتمرير تمديد التمويل قصير الأجل - وتجمع أعضاء مجلس الشيوخ حول مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب.