السبت 30 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"BCC": الإغلاق الحكومي يضر الاقتصاد الأمريكي والتصنيف الائتماني

كيفن مكارثي
كيفن مكارثي

حذرت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، من الإغلاق الحكومي  في الولايات المتحدة الامريكية، معتبرة أن هذا الاغلاق من شأنه أن يلحق ضررا كبيرا بالاقتصاد الأمريكي الذي يواجه بالفعل العديد من التحديات فضلا عن أنه سوف يضر بالتصنيف الائتماني للولايات المتحدة و"يؤكد ضعف  المؤسسات والحوكمة الأمريكية".

مخاوف كبيرة على الاقتصاد الأمريكي

وقالت بي بي س،  ان هناك مخاوف كبيرة على الاقتصاد الأمريكي  مع سعي الولايات المتحدة لتجنب إغلاق الحكومة، حيث اقتربت الولايات المتحدة من إغلاق الحكومة بعد أن رفض الجمهوريون المتشددون اتفاق تمويل في اللحظة الأخيرة في مجلس النواب.

ويواجه الكونجرس موعدًا نهائيًا بحلول منتصف ليل السبت لتمرير ميزانية جديدة قبل منح آلاف الموظفين الفيدراليين إجازة غير مدفوعة الأجر، وقد مضى مجلس الشيوخ قدمًا في خططه لاتفاقية تمويل مؤقتة – وهو ما عارضه الجمهوريون في مجلس النواب بينما تسيطر أحزاب مختلفة على مجلسي الكونغرس.

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فشل مجلس النواب في تمير مشروع قانون الإنفاق

وقالت الإذاعة البريطانية، لقد فشل مجلس النواب الذي يقوده الجمهوريون في تمرير مشروع قانون الإنفاق قصير الأجل يوم الجمعة، بأغلبية 232 صوتًا ضد الإجراء مقابل 198 صوتًا لصالحه، وصوت أكثر من عشرة من النواب الجمهوريين الأكثر تشددا ضد تمريره.

وبعد التصويت يوم الجمعة، قال رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي، إن المجلس قد يوافق على تمديد التمويل، لكنه امتنع عن تحديد ما سيحدث بعد ذلك.

ورفع مجلس النواب جلسته مساء الجمعة دون التوصل إلى اتفاق، وسيعود الأعضاء اليوم السبت الساعة 10:00 بالتوقيت المحلي (15:00 بتوقيت جرينتش)، حيث من المتوقع إجراء المزيد من الأصوات.

وكان من شأن خطتهم أن تمدد التمويل حتى نهاية أكتوبر، لكنها تتضمن تخفيضات كبيرة في الإنفاق من شأنها أن تجعلها غير مقبولة بالنسبة للديمقراطيين، الذين يديرون مجلس الشيوخ، بالإضافة إلى أحكام الحدود التي عارضها العديد من الديمقراطيين.

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