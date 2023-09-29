الجمعة 29 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

فاينانشال تايمز: إدارة بايدن تخطط لخفض قياسي بأعداد عقود إيجار الحفر البحري

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

كشفت إدارة بايدن، اليوم الجمعة، عن خطط للإبقاء على عدد قياسي منخفض من مبيعات الإيجار البحرية على مدى السنوات الخمس المقبلة، في ضربة لصناعة النفط والغاز، على ما أوردت صحيفة "فاينانشال تايمز".

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ووفقا للصحيفة، تم التخطيط لثلاث مبيعات إيجار فقط في خليج المكسيك من عام 2025 إلى عام 2029 بموجب الشروط النهائية لبرنامج الحكومة، والذي تأخر لعدة أشهر وسط "جدل مرير بين مجموعات المناخ والوقود الأحفوري".

مبيعات الإيجار أقل بكثير من الاقتراح الأصلي لإدارة دونالد ترامب الذي خطط لما يصل إلى 47 عملية بيع إيجار، والتي كانت ستفتح كل الساحل الأمريكي تقريبًا للحفر.

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ستخيب القيود قطاع النفط والغاز، الذي مارس ضغوطا شديدة من أجل الوصول بشكل أكبر إلى خليج المكسيك - وهي المنطقة التي توفر نحو 15 في المائة من إجمالي إنتاج النفط الخام الأمريكي.

وقال البيت الأبيض: "إن مبيعات الإيجار الثلاثة المقترحة متوافقة مع أحكام قانون الحد من التضخم، وهو قانون المناخ التاريخي الذي ربط تأجير طاقة الرياح البحرية بتطوير النفط والغاز البحري".

ولا يسمح الجيش الجمهوري الإيرلندي لمكتب إدارة طاقة المحيطات بإصدار عقد إيجار لتطوير طاقة الرياح البحرية ما لم تكن الوكالة قد عرضت ما لا يقل عن 60 مليون فدان لتأجير النفط والغاز في العام السابق.

ويأتي نشر الخطة من قبل وزارة الداخلية في الوقت الذي يسير فيه الرئيس جو بايدن على حبل مشدود بشأن العمل المناخي وأمن الطاقة، ويمرر سياسات مناخية عدوانية بينما يدعو في الوقت نفسه منتجي النفط إلى زيادة الإنتاج.

خطة مخيبة للآمال للديمقراطيين والمدافعين عن البيئة

 

في حين أن الخطة التي أصدرها بايدن ستقيد المبيعات المستقبلية في الخليج، إلا أنها ستظل على الأرجح مخيبة للآمال للديمقراطيين والمدافعين عن البيئة، الذين حثوا الإدارة على عدم إصدار مبيعات إيجار متعددة، بحجة أنها ليست ضرورية لتحقيق أهدافها فيما يتعلق بالرياح البحرية.

 

وفي وقت سابق من هذا الشهر، كتب ستة من الديمقراطيين في الكونجرس رسالة إلى البيت الأبيض يحثون فيها الإدارة على عدم إصدار أي مبيعات إيجار جديدة.

 

وكتب المشرعون: "لا يمكننا أن نشق طريقنا نحو مناخ آمن وبيئة صحية واقتصاد مزدهر"، مضيفين أن المخاوف المتعلقة بأمن الطاقة "لن يتم حلها من خلال تقديم عقود إيجار جديدة".

 

ويشكك المحللون في أن يكون للخطة الخمسية تأثير كبير على إنتاج النفط الأمريكي، ويتوقعون أن يصل الإنتاج إلى أعلى مستوى له على الإطلاق هذا العام، حيث ستؤدي تقنيات استخراج الصخر الزيتي الأكثر كفاءة إلى دفع الإنتاج إلى 13 مليون برميل يوميًا على الرغم من الاستثمارات المحدودة من الشركات.

 

وكان بايدن قد وعد بعدم تأجير النفط والغاز على الأراضي الفيدرالية كرئيس، ووقع أمرًا تنفيذيًا في الشهر الأول من توليه منصبه بإيقاف المبيعات الجديدة مؤقتًا، ولكن تم إلغاء هذا من قبل قاض اتحادي بعد أشهرمن التوقيع.

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إدارة بايدن ​البيت الأبيض الخطة الخمسية الخطة النفطية البحرية خليج المكسيك عقود إيجار حفر بحري

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