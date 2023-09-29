الجمعة 29 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"النواب الأمريكي" يرفض مشروع قانون التمويل لتجنب الإغلاق الحكومي

كيفين مكارثي
كيفين مكارثي

رفض مجلس النواب الأمريكي، مشروع قانون التمويل الذي قدمه الجمهوريون لتجنب الإغلاق الحكومي، حسبما أفادت فضائية “القاهرة الاخبارية”.

وطلب رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفين مكارثي، من الجمهوريين المتشددين في المجلس الموافقة على الإجراء المؤقت الذي اتخذوه في مجلس النواب للحفاظ على الحكومة مفتوحة، وفقا لوكالة “أسوشيتد برس”.

وعرض المتحدث الجمهوري، استراتيجيته خلف أبواب مغلقة، وقام بإعداد تصويت تجريبي على مشروع قانون يميني من شأنه خفض الانفاق الفيدرالي 8% من العديد من الوكالات لكنه قوبل بالرفض من أعضاء من الحزبين.

وقال مكارثي للصحفيين "أريد حل المشكلة"، وعندما سئل عن كيفية تمرير خطة الإنفاق الحزبية للحزب الجمهوري والتي لا يريدها حتى جناحه الأيمن، لم يكن لدى مكارثي سوى القليل من الإجابات ورفض بشكل قاطع مشروع قانون مجلس الشيوخ الذي قدمه الحزبان، والذي من شأنه تمويل الحكومة حتى 17 نوفمبر، وإضافة 6 مليارات دولار لأوكرانيا و6 مليارات دولار للإغاثة من الكوارث الأمريكية بينما تستمر المحادثات، وبدلا من ذلك أصر على أنه لن يتوقف أبدا عن المحاولة.

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