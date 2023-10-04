الإطاحة بمكارثى تضع مساعدات أمريكا لأوكرانيا "على المحك"

قالت صحيفة الجارديان البريطانية إن الإطاحة برئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي من شأنها أن تؤثر سلبا على مستقبل المساعدات الأمريكية إلى أوكرانيا.

الإطاحة بمكارثي

وأضافت الصحيفة: “تضيف الإطاحة التاريخية برئيس مجلس النواب كيفن مكارثي المزيد من عدم اليقين إلى آفاق المساعدات الأمريكية لأوكرانيا، بعد استبعاد دعم كييف من مشروع قانون تمويل الحكومة الأمريكية الأخير، ما ترك جو بايدن يعتمد على رئيس مجلس النواب للتوصل إلى صفقة منفصلة”.

وقال الرئيس في نهاية الأسبوع: "إن الدعم الأمريكي لأوكرانيا لا يمكن أن ينقطع تحت أي ظرف من الظروف وإنه يتوقع تماما من مكارثي أن يحافظ على التزامه بتأمين المرور والدعم اللازم لمساعدة أوكرانيا وهي تدافع عن نفسها ضد العدوان والوحشية".

وأصبحت الحاجة إلى تعزيز الدعم لكييف أكثر إلحاحًا، حيث قال الأدميرال روب باور، أكبر مسئول عسكري في حلف شمال الأطلسي، الثلاثاء: “لقد بدأنا تنفد لدينا العديد من موارد الأسلحة”.

وسبق وقال البيت الأبيض يوم الثلاثاء إنه واثق من أن الولايات المتحدة ستقدم في نهاية المطاف المزيد من المساعدة لأوكرانيا، بغض النظر عن مصير رئاسة مكارثي، ولكن مع خروج مكارثي، تحول الاهتمام الآن إلى آراء خلفائه المحتملين.

وقد صنفت "بطاقة تقييم" أوكرانيا الصادرة عن المجموعة السياسية "الدفاع عن الديمقراطية معًا" المرشحين الرئيسيين من A إلى F على أساس قوة دعمهم السابق للمساعدات لأوكرانيا، مع الإشارة إلى الدعم الأقوى.

المساعدات الأمريكية لكييف

وقالت الجارديان: لقد أرسلت واشنطن إلى حكومة كييف 113 مليار دولار كمساعدات أمنية واقتصادية وإنسانية منذ الغزو الروسي في فبراير 2022، ووعد زعماء مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون بكثافة، بمناقشة تشريع في الأسابيع المقبلة لضمان استمرار الدعم الأمني والاقتصادي الأمريكي لأوكرانيا.

وأجرى بايدن مكالمة هاتفية مع زعماء الدول الحليفة والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي العسكري يوم الثلاثاء بشأن مواصلة الدعم المنسق لأوكرانيا، وسط مخاوف من تلاشي الدعم لجهود كييف الحربية ضد روسيا.

ونفى مكارثي مطلع الأسبوع اتهامات بأنه أبرم “اتفاقا سريا” مع بايدن للسماح لمجلس النواب بالتصويت على مساعدات أوكرانيا. وقال مكارثي حينها إنه يريد المزيد من المعلومات من إدارة بايدن.

وفي يوليو، طلب بايدن من الكونجرس الموافقة على 24 مليار دولار أخرى تتعلق بأوكرانيا، والتي كان أنصار أوكرانيا- الجمهوريون والديمقراطيون على حد سواء- يأملون في أن تصبح قانونًا كجزء من مشروع قانون الإنفاق.