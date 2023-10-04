النائب الأمريكى مات جايتز: كيفن مكارثى مخلوق مستنقع

وصف عضو مجلس النواب الأمريكي الجمهوري مات جايتز رئيس المجلس السابق كيفن مكارثي بأنه "مخلوق المستنقع" بعد إطاحة الأخير من منصبه.

وقال جايتز الذي كان يشكل رأس الحربة في إقالة مكارثي: "لقد صعد إلى السلطة من خلال جمع أموال فوائد خاصة وإعادة توزيع تلك الأموال مقابل خدمات".

وأضاف "نحن نكسر الحمى وعلينا أن ننتخب رئيسا أفضل."

وسئل عما إذا كان سيرشح الآن النائب ستيف سكاليز خلفا لمكارثي. أجاب غايتز: "أعتقد أن ستيف سكاليز سيكون رئيس مجلس استثنائيًا."

وكان قد قدم النائب الجمهوري المتشدد، مات جايتز، مقترحا للإطاحة بكفين مكارثي، الإثنين.

وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن غايتز يعبر بمقترحه هذا عن الغضب إزاء نجاح جهود رئيس مجلس النواب الأمريكي على تفادي الإغلاق الحكومي في عطلة نهاية الأسبوع، بعد أن تجاهل مطالب لهم.

وأبلغ جايتز الصحفيين أن هناك أمرين لا ثالث لهم: الأول: كيفن مكارثي لن يكون رئيسا لمجلس النواب الأميركي.



الثاني: سيبقى مكارثي رئيسا للمجلس لكن بما يرضي الديمقراطيين.