الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مقترح بتولى ترامب رئاسة مجلس النواب الأمريكى خلفًا لـ"مكارثى"

كيفن مكارثي
كيفن مكارثي

اقترح عضو مجلس النواب الأمريكي، تروي نيز، ترشيح الرئيس السابق دونالد ترامب لرئاسة مجلس النواب خلفًا لرئيس المجلس المعزول كيفن مكارثي، في تدوينة له عبر حسابه على موقع "إكس". 

وقال عضو مجلس النواب الأمريكي: "أرشح ترامب لمنصب رئيس مجلس النواب".

وسبق ودعا عضو المجلس مات جايتس، الذي تقدم بمقترح عزل مكارثي، تنصيب ترامب رئيسًا للمجلس.

أول تعليق من ترامب على عزل مكارثي

وسبق وعلق الرئيس السابق دونالد ترامب على عزل رئيس النواب الأمريكي كيفن مكارثي، وفقًا لقناة "القاهرة الإخبارية".

وقال ترامب: "لماذا ينقسم الجمهوريون على أنفسهم ولا يتوافقون ضد الديمقراطيين". 

وصوّت مجلس النواب الأمريكي لصالح إقالة رئيسه مكارثي للمرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة وسط صراع داخلي بين الجمهوريين.

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وللمرة الأولى في تاريخه الممتدّ منذ 234 سنة، صوت مجلس النواب بأغلبية 216 صوتًا مقابل 210 لصالح مذكرة طرحها الجناح المتشدّد في الحزب الجمهوري تنص على اعتبار "منصب رئيس مجلس النواب شاغرًا"، في خطوة تشرّع الباب أمام منافسة غير مسبوقة لخلافة ماكارثي قبل عام من الانتخابات الرئاسية.

وسيعمل مكارثي قائمًا بأعمال رئيس مجلس النواب لحين انتخاب رئيس جديد، ولا يوجد حتى الآن أي مؤشر على مَن سيخلف مكارثي.

وقدم النائب الجمهوري المتشدد، مات جايتز، مقترحًا للإطاحة بكفين مكارثي، ووصف عضو مجلس النواب الأمريكي الجمهوري مات جايتز رئيس المجلس السابق كيفن مكارثي بأنه "مخلوق المستنقع" بعد إطاحة الأخير من منصبه.

وقال جايتز، الذي كان يشكل رأس الحربة في إقالة مكارثي: "لقد صعد إلى السلطة من خلال جمع أموال فوائد خاصة وإعادة توزيع تلك الأموال مقابل خدمات".

وأضاف: "نحن نكسر الحمى، وعلينا أن ننتخب رئيسًا أفضل، وسئل عما إذا كان سيرشح الآن النائب ستيف سكاليز خلفًا لمكارثي. أجاب جايتز: أعتقد أن ستيف سكاليز سيكون رئيس مجلس استثنائيًا".

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