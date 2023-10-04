بين “سكاليز” و"جوردان".. من يخلف "مكارثي" في رئاسة النواب الامريكي؟

برز ستيف سكاليز من ولاية لويزيانا وجيم جوردان من ولاية أوهايو، كمتنافسين رئيسيين لخلافة كيفن مكارثي كرئيس لمجلس النواب الأمريكي، بعد إقالة المرشح الجمهوري بوحشية من قبل حزبه الجمهوري امس الثلاثاء.

ووفقاً لصحيفة الجارديان البريطانية، فإن “سكاليز” زعيم الأغلبية في مجلس النواب، ويرأس “جوردان” اللجنة القضائية القوية، وكلاهما من المحافظين المتشددين الذين قد يناضلون من أجل اجتذاب الدعم من المعتدلين ــ وهي الحقيقة التي لم تغب عن المراقبين بعد أن اختار بعض المنتمين إلى اليمين المتشدد في التجمع الجمهوري أن يجعل مكارثي أول رئيس على الإطلاق يعزله حزبه.

زعيم للحزب على المدى الطويل

وأشار تقرير لموقع Punchbowl News للكونجرس إلى أن سكاليز، كزعيم للحزب على المدى الطويل، سيبدأ من موقع أقوى من حيث حشد الدعم في تجمع جامح، توم إيمر من مينيسوتا، الذي كان من بين الأسماء التي طرحها مات غايتس، قائد الجهود ضد مكارثي، قد أيد بالفعل سكاليز.

لكنها أشارت أيضًا إلى نقاط الضعف المحتملة بما في ذلك آراء سكاليز اليمينية المتشددة - والتي جعلته مرتبطًا بزعيم كو كلوكس كلان السابق ديفيد ديوك - وصحته الشخصية.

سكاليز، 57 عامًا، يمشي باستخدام عصا، بعد أن نجا من إطلاق نار أثناء تدريب البيسبول بالكونجرس في عام 2017، وهو أيضًا يخضع للعلاج من المايلوما المتعددة، وهو شكل عدواني من السرطان، وقال إن العلاج يسير على ما يرام.

وقال التقرير: “لقد مر الرجل بالعصارة جسديًا وعقليًا”، "هل لدى سكاليز ما يلزم ليكون متحدثًا؟ فهل يستطيع أن يبقى على الطريق أكثر من 100 يوم في السنة، بعيداً عن زوجته وأطفاله، ويقوم بالسفر السياسي المطلوب من المتحدثين المعاصرين؟ يقول حلفاؤه نعم، ويقول سكاليز إنه بخير. ولكن هناك ترددًا واضحًا نشعر به لدى البعض في مدار سكاليز.

ومن بين الأسماء الأخرى التي طرحها الصحفيون كيفن هيرن من أوكلاهوما، رئيس لجنة الدراسة الجمهورية، ولكن جوردان نجم على يمين الحزب، وهو بارز في التحركات الرامية إلى عزل جو بايدن بشأن الأنشطة التجارية لابنه، هانتر بايدن، وفساد الرئيس المزعوم.

ومع ذلك، بدأت هذه الجهود بداية غير مؤكدة الأسبوع الماضي، مع جلسة استماع قوض فيها شهود الجمهوريون قضيتهم.

وفي مقابلته مع هانيتي، كان على جوردان أن يتعامل مع عامل غير متوقع آخر: الفكرة، التي طرحها اثنان من أعضاء الكونجرس الجمهوريين ومضيف قناة فوكس نيوز نفسه، بأن الحزب يجب أن ينتخب دونالد ترامب رئيسًا، وليس من الضروري أن يكون المتحدث عضوًا في الكونغرس، على الرغم من أنه لم يسبق لأي رئيس أن شغل هذا المنصب دون شغل مقعد.

رداً على ادعاء “هانيتي” بمعرفته أنه تم الاتصال بترامب بشأن الفكرة، قال “جوردان” المرتبك على ما يبدو: “لا أعرف، كما سيكون ذلك رائعًا، لكنني في الواقع أريد أن يكون دونالد ترامب الرئيس القادم للولايات المتحدة، إذا كان يريد أن يكون المتحدث، فهذا رائع. أريده أن يصبح رئيسا”.

بغض النظر عن الواقع السياسي - وكذلك قواعد الجمهوريين في مجلس النواب، التي تنص على أن أي شخص متهم ويواجه عقوبة السجن لمدة عامين أو أكثر لا يمكنه أن يشغل دورًا قياديًا - قال هانيتي إن ترامب سيظل يترشح للرئاسة إذا تم انتخابه رئيسًا.

قال جوردان: “أريده أن يترشح للرئاسة”. “هذا هو المكان الذي نحتاج إليه فيه، في 1600 شارع بنسلفانيا [البيت الأبيض]. إذا كان يريد أن يكون المتحدث فلا بأس بذلك أيضًا”.