الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خدعة من بايدن.. باحث في الشؤون الدولية يكشف مفاجأة وراء عزل مكارثي

بايدن
بايدن

كشف رضوان قاسم، الباحث في الشؤون الدولية، مفاجأة وراء عزل مكارثي، قائلًا إن رئيس مجلس النواب الأمريكي "كيفن مكارثي" تعرض لخديعة كبيرة جدًا من قبل الحزبين الجمهوري والديمقراطي.

 

وأضاف قاسم، خلال لقائه عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأربعاء، أن هذه الخدعة تمثل الجمهوريين الذين كانوا على خلاف معه في موضوع الموازنة التي أقرت خوفًا من إغلاق الحكومة، وهو ما كان يريده الجمهوريون، بحيث يضعوا "بايدن" في مأزق في هذه الحالة، إلا أن "مكارثي" أنقذ الموقف وذهب إلى الميزانية والموافقة عليها في اللحظات الأخيرة.

جو بايدن خدعني وكذب علينا بالميزانية

وأوضح الباحث في الشؤون الدولية، أن التصويت بدى من الديمقراطيين أيضًا لعزل "مكارثي"، وهو ما يأكد تعرضه لخدعة، وهذا ما قاله هو شخصيًا "جو بايدن خدعني وكذب علينا بالميزانية وحجمها"، منوهًا بأنه تم عزله بناءً على أن الجميع يهدف لمصلحة معينة، حيث إن الديمقراطيين يريدون ضرب الجمهوريين بهذا العزل، والجمهوريون عزلوه لأنه تآمر عليهم وسهل مهمة "بايدن".

ونوه الباحث في الشؤون الدولية، بأن هناك تخبط في السياسات الأمريكية، وهذا يعد مسألة يجب الانتباه لها وتسليط الضوء عليها، فهذه المرة الأولى التي يحدث فيها عزل رئيس مجلس النواب، لافتًا إلى أن هذا التخبط أصبح كبير جدًا على الصعيد الداخلي والخارجي.

مكارثي كيفن مكارثي عزل مكارثي باحث في الشؤون الدولية خدعة من بايدن بايدن

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