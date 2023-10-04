الأربعاء 04 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"واشنطن بوست": الإطاحة بمكارثي سابقة تحدث لأول مرة منذ 240 عامًا

مكارثي
مكارثي

قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية الأربعاء، إن مجلس النواب الأمريكي علّق جلساته لمدة أسبوع بعد إقالة رئيسه كيفن مكارثي.

ووفقًا  لنواب جمهوريين تحدثوا للصحيفة، فإن انتخابات رئيس المجلس الجديد قد يجرى الأربعاء المقبل، حيث رفع مجلس النواب جلساته هذا الأسبوع على أن يستأنفها الثلاثاء المقبل، وسيعقد الجمهوريون مباحثات حول المرشحين الجدد.

txt

بعد الإطاحة به.. كيف يتم اختيار خلفا لـ"مكارثي" وفقا للدستور الأمريكي

تفاصيل الإطاحة بمكارثي 

وأوضحت "واشنطن بوست"، أن كيفن مكارثي (جمهوري من كاليفورنيا) تم الإطاحة به من منصب رئيس مجلس النواب أمس الثلاثاء، بعد فشله في الصمود في وجه تمرد بين المنشقين اليمينيين المتطرفين، حيث صوَّت مجلس النواب لأول مرة في التاريخ لإقالة زعيمه ودخل في فترة من الشلل.

وأعلن مكارثي في وقتٍ لاحق، أنه لن يسعى للحصول على المنصب مرة أخرى، مما أدى إلى معركة متوقعة داخل الحزب على المركز الثاني في ترتيب الرئاسة.

وكان التصويت الدراماتيكي يوم الثلاثاء تتويجًا لصراع مرير على السلطة بين مكارثي والمشرعين الجمهوريين المتشددين الذي استمر طوال الأشهر التسعة التي قضاها كرئيس لمجلس النواب.

 وقالت الصحيفة إن خطوة الإطاحة بمكارثي لم يتم اتخاذها من قبل في تاريخ مجلس النواب الممتد لأكثر من 240 عامًا،  ولكن يحتاج الجمهوريون في مجلس النواب الآن إلى اختيار زعيم جديد والتوصل إلى إجماع على تمويل الحكومة بحلول منتصف نوفمبر أو المخاطرة مرة أخرى بالإغلاق.

txt

بعد الإطاحة به.. كيف يتم اختيار خلفا لـ"مكارثي" وفقا للدستور الأمريكي

عزل مكارثي

وقالت الصحيفة إن إقالة مكارثي تُعتبر بمثابة زلزال بالنسبة لمؤتمر الحزب الجمهوري المنقسم في مجلس النواب، والذي اتسم بتوترات طويلة الأمد بين الفصائل الأيديولوجية التي من المتوقع الآن أن تصل إلى ذروتها. 

جدير بالذكر انه وفقًا للدستور الأمريكي، لا يشترط أن يكون رئيس مجلس النواب عضوًا في الكونجرس الأمريكي.

txt

مقترح بتولى ترامب رئاسة مجلس النواب الأمريكى خلفًا لـ"مكارثى"

واشنطن بوست مجلس النواب الأمريكي النواب كيفن مكارثي مكارثي رئيس المجلس

مواد متعلقة

بعد الإطاحة بـ"مكارثى".. من يرأس مجلس النواب الأمريكى الجديد؟

المرصد العربى: الإمارات تُقدّم تجربة راسخة فى مجال الارتقاء بحقوق الإنسان

بعد الإطاحة به.. كيف يتم اختيار خلفا لـ"مكارثي" وفقا للدستور الأمريكي

"بناءً على تعديل أقره في يناير".. القصة الكاملة للإطاحة التاريخية بـ"مكارثي"

كيف تؤثر الإطاحة التاريخية بـ"مكارثى" على الاقتصاد الأمريكى؟

مقترح بتولى ترامب رئاسة مجلس النواب الأمريكى خلفًا لـ"مكارثى"

الإطاحة بمكارثى تضع مساعدات أمريكا لأوكرانيا "على المحك"

الدفاع الجوى الروسى يُسقط مسيرة أوكرانية فى مقاطعة بريانسك

الأكثر قراءة

أول تعليق من ترامب على عزل رئيس النواب الأمريكى مكارثى

كيف حافظت الدولة على استقرار إمدادات الوقود خلال الـ10 سنوات الماضية؟

"الدواء" تقرر سحب دلتاكلاف شراب من الصيدليات

بعد الخسارة أمام جالطة سراى.. رقم سلبى لم يحدث منذ 37 عامًا لليونايتد

"بناءً على تعديل أقره في يناير".. القصة الكاملة للإطاحة التاريخية بـ"مكارثي"

أعلام مصر وصور السيسى تتصدر المشهد أمام الشهر العقارى فى دمياط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

منذ تكوينها حتى انتصار أكتوبر.! (تاريخ القوات المسلحة المصرية فى خمسة آلاف عام!)

مدحت بشاى

خطايا السنة الإخوانية السوداء

مؤمن المحمدي

الكباب

أحمد بهاء الدين شعبان

(إسرائيل) مُنحنى العنف وآليات التفكيك (2)

جلال حمام

من تاريخ جماعة الإخوان الأسود (5)

وائل لطفي

إنجازات الماضى وتحديات المستقبل

منى رجب

العبور الي الجمهورية الجديدة

ماجد حبته

الفقر.. المخدرات.. والفوضى

صور

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

محطة تل أبيب

المزيد

"أيام الدم والنار".. جولدا مائير تروى لحظات الرعب من "أكتوبر 73": اقتلونى إذا وصل المصريون إلى منزلى فى تل أبيب

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 9 أطفال من تل الرميدة بمدينة الخليل

الرئاسة الفلسطينية تحذر من استمرار اقتحامات المستوطنين القدس تحت حماية الاحتلال