"بناءً على تعديل أقره في يناير".. القصة الكاملة للإطاحة التاريخية بـ"مكارثي"

تعد الإطاحة برئيس مجلس النواب الأمريكي"كيفن مكارثي" من منصبه سابقة في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، حيث لم يسبق وتمت الإطاحة برئيس مجلس النواب من قبل وإليكم القصة الكاملة.

الإطاحة التاريخية بمكارثي

وقالت الشبكة الإسترالية "sbs" في تقرير لها: للمرة الأولى في التاريخ، صوت مجلس النواب الأمريكي لصالح إقالة زعيمه - وكل ما يتطلبه الأمر هو دفعة من أحد الجمهوريين اليمينيين المتطرفين.

وصوت مجموعة من الجمهوريين في مجلس النواب الأمريكي لصالح الإطاحة برئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي، في حين أدى الاقتتال الداخلي داخل الحزب إلى دفع الكونجرس إلى مزيد من الفوضى بعد أيام فقط من تجنبه بفارق ضئيل إغلاق الحكومة.

وقاد التمرد عضو مجلس النواب مات جايتز، وهو جمهوري يميني متطرف من فلوريدا وخصم مكارثي الذي اتهم زعيم الحزب بعدم بذل ما يكفي لخفض الإنفاق الفيدرالي، وقال غايتس للصحفيين بعد التصويت: "كيفن مكارثي مخلوق من المستنقع، لقد وصل إلى السلطة من خلال جمع أموال الفوائد الخاصة وإعادة توزيع تلك الأموال مقابل خدمات. نحن نتغلب على الحمى الآن".

كيف تمت الإطاحة بكيفن مكارثي

قالت الشبكة الاسترالية: هذه هي المرة الأولى في التاريخ التي يقيل فيها مجلس النواب الأمريكي زعيمه، وتأتي بعد أن قدم غايتس، الذي اشتبك مع مكارثي منذ أشهر، "اقتراحًا بالعزل".

وكان غايتس واحدا من أكثر من عشرة جمهوريين من اليمين المتطرف الذين صوتوا مرارًا وتكرارًا ضد محاولة مكارثي لشغل منصب رئيس البرلمان في يناير، وكشرط للفوز في تصويت يناير، وافق مكارثي على تغيير القواعد حيث سمح لأي عضو بالدعوة للتصويت لإقالة رئيس البرلمان، مما مهد الطريق لتحرك غايتس.

وتم عزل مكارثي بعد تصويت 216 مقابل 210، مع تصويت ثمانية جمهوريين مع 208 ديمقراطيين لعزل مكارثي.

ويسيطر الجمهوريون على المجلس بأغلبية ضئيلة 221-212، مما يعني أنهم لا يستطيعون خسارة ما لا يزيد عن خمسة أصوات إذا اتحد الديمقراطيون في المعارضة.

وقال الديمقراطيون: إنهم يعتبرون مكارثي غير جدير بالثقة بعد أن خرق اتفاقا بشأن الإنفاق مع الرئيس الديمقراطي جو بايدن، وشعروا بالغضب من قراره إعطاء الضوء الأخضر لإجراء تحقيق لعزل الرئيس.

ومن الناحية النظرية، يمكن للساسة التصويت لصالح إعادة مكارثي إلى منصبه، لكنه قال إنه لن يترشح لمنصب رئيس البرلمان مرة أخرى.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز، أن مكارثي أبلغ الجمهوريين أنه لن يترشح لمنصب رئيس مجلس النواب مرة أخرى، بحسب سياسيين حضروا اجتماعا مغلقا.

انتقادات لمكارثي

وفي نقاش في قاعة مجلس النواب، انتقد غايتس وحفنة من الحلفاء مكارثي لاعتماده على أصوات الديمقراطيين لتمرير التمويل المؤقت الذي أدى إلى إغلاق جزئي للحكومة.

وقال النائب الجمهوري بوب جود: "نحن بحاجة إلى رئيس يناضل من أجل شيء ما، أي شيء، بخلاف البقاء في منصب رئيس البرلمان".

وقالت النائبة نانسي ميس للصحفيين، إنها صوتت لصالح عزل مكارثي من منصب رئيسة البرلمان لأنه أخل بالوعود التي قطعتها لها بشأن تحسين الوصول إلى وسائل منع الحمل ودعم مشروع قانون كتبته بشأن أدوات الاغتصاب.

وقالت مايس: "لقد أبرمت اتفاقات مع كيفن مكارثي، مع رئيس مجلس النواب، لم يلتزم بها لمساعدة النساء في هذا البلد" و"لم نفعل شيئا له".