مراقبة سوق النفط.. تعرف على أهم قرارات "لجنة أوبك+" للأسواق العالمية

أعلنت لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لمجموعة "أوبك+" عزمها على مواصلة مراقبة وتقييم الأوضاع في سوق النفط العالمية بعناية، مؤكدة استعداد دول المجموعة لاتخاذ إجراءات إضافية في أي وقت تكون ضرورية، وذلك بعد اجتماع اللجنة الذي عُقد اليوم لمناقشة مستجدات السوق النفطية.

استعداد دول المجموعة لاتخاذ إجراءات إضافية

وأكدت اللجنة خلال الاجتماع التزام الدول الأعضاء في المجموعة بالقرار الذي تم اتخاذه في يونيو بخفض إمدادات النفط حتى نهاية العام المقبل.

كما أوضحت اللجنة أن جميع الدول الموقعة على إعلان التعاون داخل وخارج أوبك امتثلت بشكل عام لقرار تقليص الإمدادات وحثت على الامتثال الكامل لهذا القرار والالتزام بآلية التعويض.

دعم استقرار سوق النفط

كما عبرت اللجنة عن تقديرها ودعمها الكامل لجهود المملكة العربية السعودية في دعم استقرار سوق النفط، لذلك قررت اللجنة دعم قرار المملكة الطوعي بخفض الإمدادات بمقدار مليون برميل يوميًا وتمديده حتى نهاية العام، ما يظهر التضامن والتعاون القوي بين الدول الأعضاء.

300 ألف برميل يوميًا

وفي خطوة أخرى تؤكد الالتزام المستدام بتنظيم الإمدادات، قررت روسيا تمديد تخفيضها الطوعي الإضافي للصادرات بمقدار 300 ألف برميل يوميًا حتى نهاية ديسمبر 2023، ما يسهم في دعم استقرار السوق على المدى الطويل.

التعاون بين السعودية وروسيا

وتأكيدًا على الجهود المشتركة للمحافظة على استقرار سوق النفط العالمية، أشار نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، إلى أهمية التعاون بين السعودية وروسيا في تخفيض إمدادات النفط، وقال نوفاك إن هذا التعاون المشترك قاد إلى تحقيق التوازن في أسواق النفط العالمية.

حظر روسيا لصادرات البنزين

أضاف نوفاك أن حظر روسيا لصادرات البنزين والديزل قد أثر إيجابيًا على السوق المحلية للوقود، حيث كان هذا الإجراء من شأنه تحفيز استخدام الوقود المحلي ودعم الاستدامة في السوق المحلية.

وتهدف لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لمجموعة "أوبك+" للحفاظ على استقرار سوق النفط العالمية، مع تحقيق استدامة سوق النفط وتحقيق التوازن فيها.