الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

50 سنة نصر أكتوبر

فى الذكرى الـ50 لنصر أكتوبر.. كيف أعادت مصر للعرب قوة سلاح النفط؟

انتصار أكتوبر
انتصار أكتوبر

في عام 1974، بعد عام من انتهاء حرب 6 أكتوبر أو يوم الغفران، قام عالم السياسة الأمريكي  دانكوارت روستو بدراسة تداعيات الصراع لمجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، وفي إشارة إلى أن "الجبهات" العربية الإسرائيلية في الصراع الأوسع كانت نائمة، أشار إلى التأثير الهائل والمستمر للحرب، ليس أقله في التداعيات المستمرة للحظر النفطي الذي تفرضه منظمة أوبك - ما يسمى بـ "سلاح النفط" الذي أدى إلى تفاقم الأزمة ورجح كفة مصر في الصراع، حيث كان منتجو النفط العرب يستهدفون مؤيدي إسرائيل، بما في ذلك الولايات المتحدة، مما أدى إلى صدمة الاقتصاد العالمي.

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وقدر روستو أن تأثيرها "انتشر بلا هوادة ليؤدي إلى تفاقم جميع المشاكل السابقة للاقتصاد العالمي.. ونشر تموجات حرب النفط التي تجتاح العالم بأسره".

وأوضحت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أنه بعد مرور 50 عامًا على حرب 6 أكتوبر أو يوم الغفران، لا تزال تموجات الحرب محسوسة حتى يومنا هذا وعواقبها التي لا تزال عميقة، ورغم أن الحظر الذي فرضته منظمة أوبك أصبح الآن في أذهان الجميع، فإن هذه الخطوة كانت في حد ذاتها ردًا على إعادة تموضع استراتيجي كبير للدعم الأمريكي لإسرائيل في عهد الرئيس ريتشارد نيكسون في خضم الصراع، ومن شأن القضيتين مجتمعتين أن تخلقا ديناميكية دولية جديدة حول خطوط الصدع في الشرق الأوسط.

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وتابعت أن الحظر النفطي الذي فرضته منظمة أوبك، والذي أُعلن عنه في 20 أكتوبر بعد أسبوعين من حرب أكتوبر، كان بمثابة رد مباشر على الجسر الجوي للأسلحة والمعدات العسكرية الأخرى الذي أمر به نيكسون - عملية نيكل جراس - لإعادة إمداد القوات الإسرائيلية المنهكة من حرب 6 أكتوبر وانتصار مصر، بالنسبة لواشنطن، كان ذلك بمثابة بداية عملية توازن دبلوماسي مستمرة حتى يومنا هذا: تقييم التزام جديد بضمان أمن إسرائيل في مواجهة أي تهديد وجودي مقابل ضرورة الحفاظ على علاقات جيدة مع الممالك العربية المنتجة للنفط.

وأضافت أن الولايات المتحدة وأوروبا لم تتنبأ قط بمناورة الزعيم الراحل محمد أنور السادات وقراره الجريء بشن حرب شاملة على إسرائيل على الجبهتين في سوريا ومصر، وفي غضون 4 سنوات من حرب 6 أكتوبر أو يوم الغفران، نجح السادات عسكريًا ودبلوماسيًا، واسترد شبه جزيرة سيناء بالكامل ووقع على معاهدة سلام مع إسرائيل في كامب ديفيد ووضع نهاية للعداء بين مصر وإسرائيل ولا تزال هذه أهم معاهدة سلام في المنطقة العربية بالكامل.

وأشارت إلى أن مخطط السادات نجح بالكامل في سفك دماء إسرائيل ورد اعتبار الجيش المصري والجيوش العربية بعد نكسة 1967، أعاد رسم خريطة القوى في الشرق الأوسط ومنح العرب أفضلية بسلاح النفط.

وأضافت الصحيفة البريطانية، أنه بالنسبة لإسرائيل نفسها، شكلت الحرب أيضًا سلسلة من نقاط التحول المهمة، وكانت المظاهرات التي أعقبت نهاية الحرب بمثابة صدع بين العديد من الإسرائيليين والمؤسسة السياسية التي هيمنت على البلاد منذ تأسيسها. 

وتابعت أن الإسرائيليين ووسائل إعلامهم - كما لاحظ السفير الإسرائيلي السابق لدى المملكة المتحدة مارك ريجيف - كانوا أكثر تشككا في مؤسساتهم السياسية. وفي غضون عام واحد، كانت رئيسة الوزراء غولدا مئير خارج منصبها. ومن بين جيل جديد من السياسيين الذين ظهروا في أعقاب الحرب مباشرة، إسحاق رابين، الذي يُنظر إليه على أنه سليم من فضيحة التخطيط للحرب، والذي برز كزعيم لحزب العمل ووافق على التوقيع على اتفاقيات أوسلو للسلام مع الفلسطينيين.

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6 أكتوبر حرب الإسرائيلية الغفران مصر سلاح النفط الاقتصاد إسرائيل العرب الصراع

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