الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

"كاف" يعلن موعد قرعة دوري الأبطال والكونفيدرالية

الأهلي
الأهلي

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، عن الموعد النهائي لإجراء سحب قرعة المجموعاتدوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية الإفريقية (نسخة 2023/2024).

موعد قرعة دوري الأبطال والكونفيدرالية

وقال "كاف" عبر حسابه، أنه سيتم إجراء مراسم سحب قرعة المجموعات بمسابقتين دوري الأبطال والكونفيدرالية (موسم 2023/2024)، في تمام الواحدة ظهر بعد غدا الجمعة الموافق 6 أكتوبر الجاري، في جوهانسبرج بجنوب إفريقيا.

ويشارك في دوري أبطال إفريقيا الأهلي حامل لقب النسخة الماضية على حساب الوداد المغربي في مجموع المواجهتين ذهابا وإيابا (3/2).

كما يتواجد بيراميدز، الذي يسجل ظهوره الأول تاريخيا بدوري الأبطال ومرحلة المجموعات أيضا، بالإضافة للوداد المغربي والترجي التونسي، وصن داونز الجنوب إفريقي وشباب بلوزداد الجزائري، وسيمبا التنزاني وبيترو أتليتكو الأنجولي، ومازيمبي الكونغولي وأسيك ميموزا الايفواري، والهلال السوداني ويانج أفريكانز التنزاني، والنجم الساحلي التونسي، وميدياما الغاني، ونواذيبو الموريتاني، وجالاكسي البتسواني.

تصنيف أندية دوري الأبطال قبل قرعة المجموعات

  • التصنيف الأول: الأهلي – الوداد المغربي – الترجي التونسي – ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي.
  • التصنيف الثاني: شباب بلوزداد الجزائري – سيمبا التنزاني – بيراميدز – بترو أتلتيكو الأنجولي.
  • التصنيف الثالث: مازيمبي الكونغولي – الهلال السوداني – يانج أفريكانز التنزاني – أسيك ميموزا الإيفواري.
  • التصنيف الرابع: النجم الساحلي التونسي - جوانينج جالاكسي البوتسواني - ميدياما الغاني – نواذيبو الموريتاني.

موعد سحب قرعة مجموعات الكونفيدرالية الإفريقية 2023/2024

موعد سحب قرعة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا 2023 والفرق المتأهلة

موعد قرعة دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية 2023/2024

مستويات الأندية فى قرعة دور المجموعات لكأس الكونفيدرالية الإفريقية

الزمالك وفيوتشر يشاركان بالكونفيدرالية 

أما في الكونفيدرالية الإفريقية، فيتواجد الثنائي المصري أيضا الزمالك ومودرن فيوتشر، الذي يسجل ظهوره الثاني على التوالي داخل أدغال القارة السمراء، فضلا عن أندية نهضة بركان المغربي، ودريمز الغاني، وأبوسليم والهلال الليبيين، وأكاديمية سوار كوياه الغيني، والملعب المالي، وسوبر سبورت، وسيخوخون يونايتد، الجنوبين أفريقيين، وساجرادا إسبيرانسا وأكاديميكا دو لوبيتو الأنجوليين، واتحاد العاصمة الجزائري، وريفرز النيجيري، وديابل نوير الكونغولي، والإفريقي التونسي.

 

تصنيف أندية الكونفيدرالية قبل قرعة المجموعات

  • التصنيف الأول: الزمالك المصري، نهضة بركان المغربي، اتحاد العاصمة الجزائري، ريفرز يونايتد النيجيري.
  • التصنيف الثاني: الأفريقي التونسي، فيوتشر المصري، ديابيلس الكونغولي، ساجرادا الأنجولي.
  • التصنيف الثالث: أكاديميكا دو لوبيتو الأنجولي، دريمز الغاني، سوار الغيني، أبو سليم الليبي.
  • التصنيف الرابع: سوبر سبورت الجنوب أفريقي، ستاد مالي، الهلال الليبي، سيخوخون الجنوب إفريقي.

موعد بداية مرحلة المجموعات بدوري الأبطال والكونفيدرالية

وتبدأ مرحلة المجموعات من دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية أحد أيام 24 و25 و26 نوفمبر المقبل، وينتهي في الأول والثاني والثالث من مارس 2024.

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موعد سحب قرعة مجموعات الكونفيدرالية الإفريقية 2023/2024

موعد سحب قرعة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا 2023 والفرق المتأهلة

مستويات الأندية فى قرعة دور المجموعات لكأس الكونفيدرالية الإفريقية

تعرف على مستويات الأندية فى قرعة دور المجموعات لدورى أبطال إفريقيا

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