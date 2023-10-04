الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

موعد سحب قرعة مجموعات الكونفيدرالية الإفريقية 2023/2024

الزمالك
الزمالك

سيظل البحث عن موعد سحب  قرعة مجموعات الكونفيدرالية الإفريقية (2023/2024)، هو المسيطر الأول والأخير، على كافة محركات جوجل، حتى موعد الانتهاء من مراسم سحب القرعة.

موعد سحب قرعة مجموعات الكونفيدرالية الإفريقية 2023/2024

ويأتي ذلك، نظرا لمشاركة الثنائي الزمالك ومودرن فيوتشر في ظهوره الثاني على التوالي، داخل أدغال القارة السمراء، بالمسابقة القارية ومرحلة المجموعات، فربما يقع الفريقين في مجموعة واحدة، حسبما تسفر عنه نتيجة القرعة.

ومن المقرر أن تقام مراسم سحب قرعة مرحلة المجموعات بالكونفيدرالية الإفريقية (2023/2024)، بعد غدا الجمعة، الموافق 6 أكتوبر الجاري 2023، بجوهانسبرج في جنوب إفريقيا.

الفرق المتأهلة لمرحلة المجموعات بالكونفيدرالية الإفريقية

يترأس نادي الزمالك، قائمة الفرق المتأهلة إلى  مرحلة المجموعات بالكونفيدرالية الإفريقية، يليه مودرن فيوتشر.

كما نجحت أيضا أندية، نهضة بركان المغربي، ودريمز الغاني، وأبوسليم والهلال الليبيين، وأكاديمية سوار كوياه الغيني، والملعب المالي، وسوبر سبورت، وسيخوخون يونايتد، الجنوبين أفريقيين، وساجرادا إسبيرانسا وأكاديميكا دو لوبيتو الأنجوليين، واتحاد العاصمة الجزائري، وريفرز النيجيري، وديابل نوير الكونغولي، والإفريقي التونسي، في خطف تذكرة العبور لمرحلة المجموعات.

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تصنيف أندية الكونفيدرالية الإفريقية قبل قرعة المجموعات

التصنيف الأول: الزمالك المصري، نهضة بركان المغربي، اتحاد العاصمة الجزائري، ريفرز يونايتد النيجيري.

التصنيف الثاني: الأفريقي التونسي، فيوتشر المصري، ديابيلس الكونغولي، ساجرادا الأنجولي.

التصنيف الثالث: أكاديميكا دو لوبيتو الأنجولي، دريمز الغاني، سوار الغيني، أبو سليم الليبي.

التصنيف الرابع: سوبر سبورت الجنوب أفريقي، ستاد مالي، الهلال الليبي، سيخوخون الجنوب إفريقي.

موعد انطلاق مرحلة المجموعات بالكونفيدرالية الإفريقية

ومن المقرر أن تنطلق مرحلة المجموعات بالكونفيدرالية الإفريقية، يوم 24 نوفمبر المقبل 2023.

وتجدر الإشارة إلى أن نادي الزمالك، يمتلك لقب وحيد بالكونفيدرالية الإفريقية، حصده في نسخة 2019، على حساب نهضة بركان المغربي، عن طريق ضربات الجزاء الترجيحية (5/3) عقب انتهاء مجموع المواجهتين ذهابا وإيابا بهدف نظيف لكل فريق.

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