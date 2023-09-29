"انتظار على نار".. تفاعلات واسعة قبل مباراة الأهلي في دوري الأبطال اليوم

شهدت منصات التواصل الاجتماعي المُختلفة تفاعلات واسعة مع مباراة النادي الأهلي وسان جورج الإثيوبي في إياب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، والمقرر انطلاقها مساء اليوم على استاد القاهرة الدولي.

وتصدرت مباراة الأهلي ونظيره سان جورج الإثيوبي محركات البحث المُختلفة، كما يتسائل الكثيرين عن موعد المباراة التي تجمعهما للمرة الثانية بعد فوز الفريق الأحمر صاحب الأرض وحامل اللقب على منافسه الإثيوبي بثلاثة أهداف دون رد على الملعب ذاته في الذهاب.

وأحرز أهداف دور الذهاب حسين الشحات بثنائية، ثمّ تسجيل الهدف الثالث من قبل البديل أحمد عبد القادر.

ويهتم المارد الأحمر بالفوز وغلق صحيفة سان جورج الإثيوبي للصعود لدور المجموعات في البطولة الإفريقية التي توّج بها في نسختها الماضية.

موعد مباراة الأهلي وسان جورج الأثيوبي

يواجه النادي الأهلي فريق سان جورج في السابعة مساء اليوم الجمعة على استاد القاهرة، في إياب دور الـ 32 من الدور التمهيدي لـ دوري أبطال إفريقيا، حيث يتأهل الفائز من ذلك الدور إلى دور المجموعات مباشرةً.

وكان الأهلي قد تغلب على مضيفه سان جورج يوم الأحد الماضي بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على إستاد القاهرة، حيث اتفق الناديان على إقامة كلتا المواجهتين في مصر، في ظل عدم اعتماد الملاعب الإثيوبية من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسان جورج الأثيوبي

وتقوم قناة ONTime Sports HD1 بنقل مباراة الأهلي وسان جورج على الهواء مباشرةً، ويصحبها استديو تحليلي، كما تقوم قناة Time Sportsالبث الأرضي ببث تلك المواجهة أيضًا، فيما تكتفي قناة الأهلي بتقديم استديو تحليلي قبل وبعد المباراة.

ويسعى الأهلي في مباراة الغد لتحقيق الفوز أو التعادل بأي نتيجة أو تفادي الهزيمة بفارق أكبر من هدفين، من أجل ضمان التأهل لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.