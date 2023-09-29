الجمعة 29 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

رجال الأمن ينتشرون باستاد القاهرة لتأمين مباراة الأهلى وسان جورج

رجال الأمن باستاد
رجال الأمن باستاد القاهرة لتأمين مباراة الأهلى وسان جورج

انتشر رجال الأمن باستاد القاهرة لتأمين مباراة الأهلى وسان جورج الإثيوبى فى السابعة مساء اليوم الجمعة فى إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الإفريقية فرقا أمنية لتأمين المباراة ودخول الجماهير واللاعبين وطاقم التحكيم.

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى بثلاثية نظيفة على سان جورج، في المباراة التي جمعت الفريقين باستاد القاهرة، فى ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

 الأهلي هو حامل لقب دوري أبطال إفريقيا بعد فوزه في نهائي الموسم الماضي على الوداد المغربي، ليحصد البطولة رقم 11 فى تاريخه. وتأهل الأهلي بعدها للمشاركة فى كأس العالم للأندية للمرة التاسعة في تاريخه، وتقام البطولة في السعودية شهر ديسمبر المقبل. ونجح الأهلى في التأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا فى آخر 4 نسخ، حيث حصد ألقاب 2020 و2021 و2023 وخسر نهائي 2022.

رجال الامن الأهلى وسان جورج الإثيوبى أبطال افريقيا الأطقم الأمنية استاد القاهرة

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