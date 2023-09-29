تحذير وتهديد.. تفاصيل جلسة كولر مع لاعبى الأهلى قبل مباراة سان جورج فى دوري الأبطال

حرص السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول بنادي الأهلي، على عقد جلسة مع اللاعبين قبل ساعات من مواجهة بطل إثيوبيا في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

تفاصيل قبل موعد مباراة الاهلي وسان جورج

حذر كولر خلالها من الاعتماد على نتيجة مباراة الذهاب التى انتهت بالفوز بثلاثة أهداف نظيفة وأنها في ذاكرة التاريخ ولا بد من احترام الخصم مهما كانت قوته الفنية.

وقال كولر فى محاضرته للاعبي الفرق قبل موعد مباراة الأهلي وسان جورج، إنهم يجب أن ينسوا هذا الفوز وأن يدخلوا مباراة اليوم وكأنها مواجهة منفصلة تماما يجب تحقيق الفوز بها.

وشدد المدير الفني على أن مثل تلك المباريات لا بد أن تكون فرصة لعلاج بعض الأخطاء الفردية التي ظهرت مرخراً، وأنها أيضا فرصة لمنح بعض اللاعبين الحصول علي المشاركة لتجهيزهم خلال الفترة المقبلة.

وهدد كولراللاعبين بالابتعاد عن المشاركة والجلوس على الدكة في حالة الاستهتار بالمنافس وعدم احترامه بالشكل المطلوب، مشيراً إلى أن الزمالك خسر من أرتا سولار الجيبوتي لعدم احترام الخصم قبل المباراة، وأن كرة القدم لا تعترف إلا بالعطاء داخل المستطيل الأخضر ولا تعرف الأسماء.

من جهته، استقر مارسيل كولر المدير الفني على تشكيل فريقه الذي سيخوض اللقاء والمكون من محمد الشناوي في حراسة المرمي وأمامه على معلول ومحمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم ومحمد هاني وفي خط الوسط أليو ديانج وإمام عاشور ومروان عطية حسين الشحات وبيرسي تاو في خط والهجوم محمود كهربا.

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الأهلي يختتم تدريباته استعدادًا لـ موعد مباراة سان جورج الإثيوبي



الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اختتم تدريباته، مساء أمس الخميس، على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة فريق سانت جورج الإثيوبي في إياب دور الـ٣٢ لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق، محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران، لشرح العديد من الجوانب الفنية والتكتيكية المحددة للاعبين.

كما حرص كولر بعد المحاضرة على الاجتماع باللاعبين والجهاز الفني في حضور خالد بيبو مدير الكرة لتأكيد تنفيذ بعض التدريبات الفنية المحددة قبل أن يقود اللاعبين في تقسيمة قوية.

فيما قاد أندرياس إندويا، مخطط الأحمال، تدريبًا بدنيًّا متنوعًا للاعبين مع بداية فقرات المران الجماعي.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سان جورج الإثيوبي، في إياب دور الـ٣٢ لبطولة دوري أبطال إفريقيا، والمحدد لها السابعة مساء اليوم الجمعة على استاد القاهرة.