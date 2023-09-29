الجمعة 29 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشكيل الأهلي المتوقع أمام سان جورج في دوري أبطال إفريقيا

الأهلي
الأهلي

يرغب كثير من المتابعون في معرفة تشكيل الأهلي المتوقع أمام سان جورج الإثيوبي، في المباراة التي ستجمعهما في إياب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا موسم 2023-2024.

وكان الأهلي قد وضع قدمًا في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بانتصاره العريض على سان جورج في مباراة الذهاب، والتي أُقيمت في القاهرة، لعدم صلاحية الملاعب الإثيوبية من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”.

موعد مباراة الأهلي وسان جورج والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة الأهلي وسان جورج، فتُقام في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة على ستاد القاهرة الدولي.

وتُنقل مباراة الأهلي وسان جورج، تليفزيونيًا على قناة ON TIME SPORTS 1.

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تشكيل الأهلي المتوقع أمام سان جورج

أما عن تشكيل الأهلي المتوقع أمام سان جورج، فمن المتوقع أن يعود ياسر إبراهيم لقيادة قلب الدفاع رفقة محمد عبد المنعم، فيما يشارك أحمد عبد القادر في مركز الجناح الأيسر.

ويأتي تشكيل الأهلي المتوقع أمام سان جورج كالآتي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - محمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج - مروان عطية - إمام عاشور

خط الهجوم: حسين الشحات - أحمد عبد القادر - محمود عبد المنعم كهربا.

ويغيب عن الأهلي في مباراة اليوم كلًا من، المهاجم الفرنسي أنتوني موديست لعدم تسجيله في قائمة الفريق الإفريقية، إضافة لـ حمزة علاء، محمد زعلوك، معتز محمد، فيما يغيب أيضًا المغربي رضا سليم، عمرو السولية، محمود متولي، كريم نيدفيد وخالد عبد الفتاح للإصابة وعدم الجاهزية.

يُذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة إنبي في نصف نهائي بطولة كأس مصر موسم 2022-2023، يوم الأربعاء المقبل الموافق 4 أكتوبر.

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