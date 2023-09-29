خبير تحكيمى: ركلتا جزاء لم يحتسبهما حكم مباراة المصرى وفاركو

كشف سمير عثمان الحكم الدولي السابق، مدى صحة قرارات حكم مباراة المصري البورسعيدي وفاركو في الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

وفاز المصري البورسعيدي على فاركو بهدف نظيف في المباراة التي شهدت مطالبة فريق فاركو بالحصول على ركلة جزاء.

سجل ميدو جابر هدف المباراة الوحيد لصالح فريق المصري البورسعيدي في الدقيقة 54 من عمر المباراة عقب تمريرة رائعة من محمد الشامي من الجهة اليسرى قبل أن يسددها ميدو بقدمه اليسرى على يمين الحارس محمد سعيد شيكا.

وحصل ميدو جابر، جناح الفريق المصري البورسعيدي، على جائزة رجل المباراة عقب فوز الفريق على فاركو بهدف دون رد.

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سمير عثمان: حمادة القلاوي تأثر وأدار المباراة بشكل سيء

قال سمير عثمان في تصريحات تليفزيونية " حمادة القلاوي من الحكام الواعدين وفي أقرب وقت سيكون حكمًا دوليًا لكنه مُطالب بالكثير من الجهد الفترة المقبلة".

وأضاف " مطالبة المصري بركلة الجزاء؟ القلاوي لم يمن تمركزه بشكل جيد وحكم تقنية الفيديو لم يتدخل لأنه رأى أن هذه اللعبة تقديرية لحكم الساحة وكان هناك إعاقة باليد والقدم ومنع لاعب المصري الوصول للكرة وهي ركلة جزاء صحيحة لم يحتسبها الحكم".

وأضاف " فاركو أيضا استحق ركلة جزاء على اللاعب حسين السيد لاعب المصري الذي دفع لاعب فاركو بيديه الاثنتين داخل منطقة الجزاء وحكم الفيديو قام باستدعائه لكن حكم الساحة لم يحتسبها".

وتابع " حمادة القلاوي حكم جيد لكن يبدو أنه تأثر بعدم تواجده في القائمة الدولية، أريده أن يركز فقط في الالتحامات بشكل جيد".

وحصد فريق المصري البورسعيدي أول 3 نقاط في بطولة الدوري ليحتل المركز الحادي عشر بينما جاء فريق فاركو في المركز الأخير بدون نقاط.