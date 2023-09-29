الجمعة 29 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

خبير تحكيمى: ركلتا جزاء لم يحتسبهما حكم مباراة المصرى وفاركو

المصري وفاركو
المصري وفاركو

كشف سمير عثمان الحكم الدولي السابق، مدى صحة قرارات حكم مباراة المصري البورسعيدي وفاركو في الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

 

وفاز المصري البورسعيدي على فاركو بهدف نظيف في المباراة التي شهدت مطالبة فريق فاركو بالحصول على ركلة جزاء.

 

سجل ميدو جابر هدف المباراة الوحيد لصالح فريق المصري البورسعيدي في الدقيقة 54 من عمر المباراة عقب تمريرة رائعة من محمد الشامي من الجهة اليسرى قبل أن يسددها ميدو بقدمه اليسرى على يمين الحارس محمد سعيد شيكا.

 

وحصل ميدو جابر، جناح الفريق المصري البورسعيدي، على جائزة رجل المباراة عقب فوز الفريق على فاركو بهدف دون رد.

 

اقرأ أيضا.. ميدو جابر: هكذا تخطى المصرى الخسارة الكبيرة أمام الأهلى

سمير عثمان: حمادة القلاوي تأثر وأدار المباراة بشكل سيء

قال سمير عثمان في تصريحات تليفزيونية " حمادة القلاوي من الحكام الواعدين وفي أقرب وقت سيكون حكمًا دوليًا لكنه مُطالب بالكثير من الجهد الفترة المقبلة".

 

وأضاف " مطالبة المصري بركلة الجزاء؟ القلاوي لم يمن تمركزه بشكل جيد وحكم تقنية الفيديو لم يتدخل لأنه رأى أن هذه اللعبة تقديرية لحكم الساحة وكان هناك إعاقة باليد والقدم ومنع لاعب المصري الوصول للكرة وهي ركلة جزاء صحيحة لم يحتسبها الحكم".

 

وأضاف " فاركو أيضا استحق ركلة جزاء على اللاعب حسين السيد لاعب المصري الذي دفع لاعب فاركو بيديه الاثنتين داخل منطقة الجزاء وحكم الفيديو قام باستدعائه لكن حكم الساحة لم يحتسبها".

 

وتابع " حمادة القلاوي حكم جيد لكن يبدو أنه تأثر بعدم تواجده في القائمة الدولية، أريده أن يركز فقط في الالتحامات بشكل جيد".

 

وحصد فريق المصري البورسعيدي أول 3 نقاط في بطولة الدوري ليحتل المركز الحادي عشر بينما جاء فريق فاركو في المركز الأخير بدون نقاط.

سمير عثمان المصرى البورسعيدى فاركو مباراة المصري البورسعيدي وفاركو الدورى المصرى

مواد متعلقة

ميدو جابر: هكذا تخطى المصرى الخسارة الكبيرة أمام الأهلى

هل تغيرت قوانين اللعبة؟.. فاركو يحتج على عدم منحه ركلة جزاء أمام المصرى

أول تعليق من على ماهر بعد فوز المصرى على فاركو فى الدورى

الأكثر قراءة

بعد عاصفة دانيال.. هل تشهد مصر عاصفة التنين من جديد؟ (خاص)

موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوى 2023 وكيفية تغيير الساعة

محطة قطارات بشتيل في ثوبها الجديد.. والأهالي: على موعد مع حدث عظيم

بطل كمال الأجسام أشرف فولة لـ"الدستور": قرار الرئيس السيسى أنقذنى

"كلنا عدينا بصعوبات".. معلول يوجه نصائح لموهوبى "كابيتانو مصر"

"الوطنية للانتخابات" ترد على التشكيك والتطاول غير المقبول على عملها فى الإشراف على الانتخابات الرئاسية 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

فى انتخابات الرئاسة.. نحتاج عقلًا سياسيًا باردًا

محمد عبدالعزيز

رسالة لوزير الشباب

د. محمد عفيفي

الطريق إلى أكتوبر «2»

خالد حريب

فى انتخابات الرئاسة.. نحتاج عقلًا سياسيًا باردًا

ماجد حبته

حياة كريمة فى الإسماعيلية

حسين دعسة

معرض عمان للكتاب.. أجنحة الكتب تنطلق فى مملكة الأمن والأمان

خالد عكاشة

منافسة إقليمية كبرى على توسعات تسلا الجديدة

وائل لطفي

توكيل للرئيس السيسى

صور

رحمة الله المهداة

الرئيس السيسى يزور الإسماعيلية

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

محطة تل أبيب

المزيد

هيئة الأسرى الفلسطينيين: الاحتلال اعتقال 135 ألف شخص منذ انتفاضة الأقصى

نجمة داود الحمراء: 5 قتلى فى جريمة إطلاق النار بالداخل المحتل

فلسطين تدين اقتحامات الاحتلال اليومية للمدن والبلدات والمخيمات