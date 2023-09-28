الخميس 28 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ميدو جابر: هكذا تخطى المصرى الخسارة الكبيرة أمام الأهلى

ميدو جابر
ميدو جابر

كشف ميدو جابر، نجم فريق المصري البورسعيدي، كيفية تخطى ناديه الهزيمة أمام الأهلي برباعية نظيفة في الجولة الأولى من الدوري.

وكان المصري البورسعيدي قد حقق الفوز على فاركو بهدف نظيف في الجولة الثانية من بطولة الدوري.

وسجل ميدو جابر هدف المباراة الوحيد لصالح الفريق البورسعيدي في الدقيقة 54 من عمر المباراة التي أقيمت على ملعب برج العرب.

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ميدو جابر: انتصار مهم وكان علينا تصحيح المسار

قال ميدو جابر في تصريحات تلفزيونية "حققنا انتصارًا مهمًا للغاية وبداية الدوري متوقع فيها أي شيء وكان ينبغي علينا تصحيح المسار".

وأضاف " كل مباريات الدوري صعبة للغاية ولن نفوز فيها إلا بالدم وسنفكر الآن في المباريات المقبلة".

وعن كيفية تخطي الفريق البورسعيدي الخسارة من الأهلي، علّق " تحدثنا سويًا أن مباراة الأهلي انتهت وأمامنا 33 مباراة أخرى وعلينا التركيز فيهم وكأننا بدأنا الدوري اليوم".

ميدو جابر صاحب هدف المباراة الوحيد

سجل ميدو جابر، هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 54 من عمر المباراة بعد تمريرة رائعة من محمد الشامي من الجهة اليسرى قبل أن يسددها ميدو بقدمه اليسرى على يمين الحارس محمد سعيد شيكا.

وحصل ميدو جابر، جناح الفريق المصري البورسعيدي، على جائزة رجل المباراة عقب فوز الفريق على فاركو بهدف دون رد.

وشهدت المباراة إهدار مروان حمدي مهاجم المصري البورسعيدي ركلة جزاء في الدقيقة 40 من عمر الشوط الأول بعدما سدد الكرة على يمين الحارس محمد سعيد شيكا لكن الحارس تصدى للكرة.

ويحتل المصري البورسعيدي المركز الحادي عشر برصيد 3 نقطة بينما يقبع فاركو في المركز الأخير بدون نقاط بجدول الترتيب.

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