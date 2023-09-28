هل تغيرت قوانين اللعبة؟.. فاركو يحتج على عدم منحه ركلة جزاء أمام المصري

احتج نادي فاركو على عدم منحه ركلة جزاء في مباراته أمام المصري البورسعيدي في الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتغاضى الحكم حمادة القلاوي عن احتساب ركلة جزاء لصالح فاركو في المباراة التي حقق فيها المصري الفوز بهدف دون رد.

وشهدت الدقيقة 75 سقوط السوداني سيف تيري مهاجم فريق فاركو بعد دفعة من حسين السيد الظهير الأيسر لفريق المصري البورسعيدي.

واعترض لاعبو فاركو الذين طالبوا بالحصول على ركلة جزاء لكن حكم المباراة أمر باستئناف اللعب بعد العودة لتقنية الفيديو VAR.

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ميدو جابر يسجل هدف المباراة الوحيد

أحرز ميدو جابر هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 54 بعد تمريرة رائعة من محمد الشامي من الجهة اليسرى قبل أن يسددها ميدو بقدمه اليسرى على يمين الحارس محمد سعيد شيكا.

وحصل ميدو جابر، جناح الفريق المصري البورسعيدي، على جائزة رجل المباراة عقب فوز الفريق على فاركو بهدف دون رد.

وتغاضى الحكم حمادة القلاوي عن احتساب ركلة جزاء لصالح فريق فاركو في الدقيقة 75 من عمر المباراة بعد دفعة من حسين السيد ضد سيف تيري مهاجم فاركو.

وكان مروان حمدي قد أهدر ركلة جزاء للمصري في الدقيقة 40 من عمر الشوط الأول بعد ما سدد الكرة من نقطة الجزاء على يمين الحارس محمد سعيد شيكا لكن تصدى لها الحارس لتمر الكرة خارج الملعب.

ونجح المصري في تعويض خسارته أمام الأهلي في الجولة الأولى برباعية نظيفة، بينما خسر فاركو مباراته الثانية بعد فيوتشر.

ويحتل المصري البورسعيدي المركز الحادي عشر برصيد 3 نقطة بينما يقبع فاركو في المركز الأخير بدون نقاط بجدول الترتيب.

