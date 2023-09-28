أول تعليق من على ماهر بعد فوز المصرى على فاركو فى الدورى

أكد علي ماهر المدير الفني لفريق المصري أن جميع لاعبي الفريق قدموا أداء جيدا، ولعبوا برجولة أمام فاركو في مباراة الجولة الثانية من الدوري.

وعبر عن سعادته بأول ثلاث نقاط للفريق هذا الموسم، وتعويضا للهزيمة خلال مباراة الجولة الولى أمام الأهلي.

وأوضح المدير الفني أن المصري يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين والقادم أفضل، حيث نجح الجهاز الفني في إعادة اللاعبين الى التركيز الجيد داخل الملعب عقب المباراة الأولى يظهروا وبذلنا مجهودا كبيرا لتطوير الأداء داخل الملعب.

مضيفا أن طالب من لاعبية الاستمرار في الهجوم رغم إهدار ركلة الجزاء في نهاية الشوط الأول، وهاجمنا منذ بداية الشوط الثاني وهو ما أحدث الفارق في اللقاء وحسم الثلاث نقاط للفريق.

واختتم أن عمل الشخصية القوية للفريق من أصعب الأشياء على المدير الفني خاصة في ظل المنافسة القوية من جميع الفريق هذا الموسم، بالإضافة إلى تغيير عقلية اللاعبين من لاعب عادي إلى لاعب يفكر في تحقيق البطولة.

يذكر أن فريق المصري نجح في الحصول على أول ثلاث نقاط هذا الموسم، عقب الفوز على فريق فاركو بهدف دون رد أحرزه اللاعب ميدو جابر.

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ميدو جابر رجل مباراة المصري وفاركو

حصل ميدو جابر، جناح الفريق المصري البورسعيدي، على جائزة رجل المباراة، عقب فوز الفريق على فاركو بهدف دون رد.

وسجل ميدو جابر هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 54 بعد تمريرة رائعة من محمد الشامي من الجهة اليسرى قبل أن يسددها ميدو بقدمه اليسرى على يمين الحارس محمد سعيد شيكا.

وكان الحكم حمادة القلاوي قد تغاضى عن احتساب ركلة جزاء لصالح فريق فاركو في الدقيقة 75 من عمر المباراة، بعد دفعة من حسين السيد ضد سيف تيري مهاجم فاركو.