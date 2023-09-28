الخميس 28 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أول تعليق من على ماهر بعد فوز المصرى على فاركو فى الدورى

علي ماهر
علي ماهر

أكد علي ماهر المدير الفني لفريق المصري أن جميع لاعبي الفريق قدموا أداء جيدا، ولعبوا برجولة أمام فاركو في مباراة الجولة الثانية من الدوري.

وعبر عن سعادته بأول ثلاث نقاط للفريق هذا الموسم، وتعويضا للهزيمة خلال مباراة الجولة الولى أمام الأهلي.

وأوضح المدير الفني أن المصري يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين والقادم أفضل، حيث نجح الجهاز الفني في إعادة اللاعبين الى التركيز الجيد داخل الملعب عقب المباراة الأولى يظهروا وبذلنا مجهودا كبيرا لتطوير الأداء داخل الملعب.

مضيفا أن طالب من لاعبية الاستمرار في الهجوم رغم إهدار ركلة الجزاء في نهاية الشوط الأول، وهاجمنا منذ بداية الشوط الثاني وهو ما أحدث الفارق في اللقاء وحسم الثلاث نقاط للفريق.

واختتم أن عمل الشخصية القوية للفريق من أصعب الأشياء على المدير الفني خاصة في ظل المنافسة القوية من جميع الفريق هذا الموسم، بالإضافة إلى تغيير عقلية اللاعبين من لاعب عادي إلى لاعب يفكر في تحقيق البطولة.

يذكر أن فريق المصري نجح في الحصول على أول ثلاث نقاط هذا الموسم، عقب الفوز على فريق فاركو بهدف دون رد أحرزه اللاعب ميدو جابر.

اقرأ أيضا.. المصري يهز شباك فاركو بهدف نظيف لـ ميدو جابر (صور)


ميدو جابر رجل مباراة المصري وفاركو

حصل ميدو جابر، جناح الفريق المصري البورسعيدي، على جائزة رجل المباراة، عقب فوز الفريق على فاركو بهدف دون رد.

وسجل ميدو جابر هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 54 بعد تمريرة رائعة من محمد الشامي من الجهة اليسرى قبل أن يسددها ميدو بقدمه اليسرى على يمين الحارس محمد سعيد شيكا.

وكان الحكم حمادة القلاوي قد تغاضى عن احتساب ركلة جزاء لصالح فريق فاركو في الدقيقة 75 من عمر المباراة، بعد دفعة من حسين السيد ضد سيف تيري مهاجم فاركو.

علي ماهر المصرى البورسعيدى فاركو الدورى المصرى مباراة المصري وفاركو

مواد متعلقة

المصري يهز شباك فاركو بهدف نظيف لـ ميدو جابر (صور)

إهدار ضربة جزاء.. تعادل سلبى بين المصرى وفاركو فى الشوط الأول

تشكيل المصرى وفاركو الرسمى فى مباراة تصحيح الأوضاع بالدورى

الأكثر قراءة

"الوطنية للانتخابات" ترد على التشكيك والتطاول غير المقبول على عملها فى الإشراف على الانتخابات الرئاسية 2024

موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوى 2023 وكيفية تغيير الساعة

بطل كمال الأجسام أشرف فولة لـ"الدستور": قرار الرئيس السيسى أنقذنى

تعاون مصري إماراتي.. تفاصيل "الاتفاقية المليارية" لمبادلة العملة

تشييع جثمان موظفة "آثار القاهرة".. والأب يكشف لأول مرة سر الجريمة

"فن العلاقات".. ما أهمية التواصل الجنسى الصحى فى العلاقة الزوجية؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

فى انتخابات الرئاسة.. نحتاج عقلًا سياسيًا باردًا

محمد عبدالعزيز

رسالة لوزير الشباب

د. محمد عفيفي

الطريق إلى أكتوبر «2»

خالد حريب

فى انتخابات الرئاسة.. نحتاج عقلًا سياسيًا باردًا

ماجد حبته

حياة كريمة فى الإسماعيلية

حسين دعسة

معرض عمان للكتاب.. أجنحة الكتب تنطلق فى مملكة الأمن والأمان

خالد عكاشة

منافسة إقليمية كبرى على توسعات تسلا الجديدة

وائل لطفي

توكيل للرئيس السيسى

صور

رحمة الله المهداة

الرئيس السيسى يزور الإسماعيلية

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

محطة تل أبيب

المزيد

هيئة الأسرى الفلسطينيين: الاحتلال اعتقال 135 ألف شخص منذ انتفاضة الأقصى

نجمة داود الحمراء: 5 قتلى فى جريمة إطلاق النار بالداخل المحتل

فلسطين تدين اقتحامات الاحتلال اليومية للمدن والبلدات والمخيمات