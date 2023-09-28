المصري يهز شباك فاركو بهدف نظيف لـ ميدو جابر (صور)

حقق فريق المصري فوزًا مهمًّا على حساب نظيره فاركو بهدف نظيف، عصر الخميس، في اليوم الختامي والأخير من الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز (موسم 2023/2024).

سجل هدف المباراة الوحيد والفريق البورسعيدي ميدو جابر في الدقيقة الـ54 من عمر اللقاء، بعد تمريرة زميله محمد الشامي، يمين منطقة الجزاء.

كما شهدت أحداث المباراة، إهدار مروان حمدي، مهاجم المصري، ضربة جزاء للنسر البورسعيدي، احتسابها حكم الساحة حمادة القلاوي في الدقيقة الـ39، بعد تدخل من عبدالله بكري مدافع فاركو على لاعب المصري.

وفي الدقيقة الـ76، طلب لاعبو فاركو حكم الساحة، باحتساب ضربة جزاء للفريق، بعد دفع بالأيد من حسين السيد ظهير المصرى على أحد لاعبي فاركو داخل منطقة الجزاء، إلا أن القلاوي، امر باستمرار اللعب بعد الرجوع لتقنية الفيديو.

بهذه النتيجة يحصد المصري أول 3 نقاط له في الموسم الجديد (2023/2024)، بعد الهزيمة الثقيلة أمام الأهلي في الجولة الأولى برباعية دون رد.

أما فاركو فيظل بلا رصيد من النقاط، متجرعا مرارة الهزيمة للمرة الثانية على التوالي، عقب السقوط في الجولة الافتتاحية على يد مودرن فيوتشر بنتيجة 2/0.

وكان المصري بدأ المباراة بتشكيل مكون من

حراسة المرمى: عصام ثروت.

خط الدفاع: كريم العراقي - عمرو موسى - حسين السيد - عمرو السعداوي.

خط الوسط: إلياس الجلاسي - محمود حمادة - سمير فكري.

خط الهجوم: ميدو جابر - مروان حمدي - محمد الشامي.

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمود جاد - حسن علي - إسلام عطية - فخر الدين بن يوسف - حسام جريشة - أسامة الجزار - إيزي إيميكا - فرانك إيتوجا - أمادو دجولد.

بينما كان تشكيل فاركو التالي:

حراسة المرمى: محمد سعيد شيكا.

خط الدفاع: جيفرسون إنكادا - عبد الله بكري - محمود البدري - عزمي غومة.

خط الوسط: كينجسلي سوكاري - أحمد البحراوي - محمود جهاد - رزقي حمرون.

خط الهجوم: عمرو وردة - سيف تيري.

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمود السيد - محمود عماد - جابر كامل - محمد فخري - أحمد عوض - أحمد صغيري - أحمد شريف - عمرو جمال - أحمد فؤاد.