إهدار ضربة جزاء.. تعادل سلبى بين المصرى وفاركو فى الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة المصري وفاركو، المقامة، حاليًا، على استاد برج العرب بالإسكندرية، بالتعادل السلبي دون أهداف، في اليوم الختامي والأخير، من الجولة الثانية بمسابقة الدوري الممتاز (موسم 2023 /2024).

جاءت أحداث الشوط الأول متوسطة للغاية، حيث لم يستطع أي فريق فرط سيطرته على الآخر.

وشهدت الدقيقة الـ39 إهدار مروان حمدي ضربة جزاء للمصري، احتسابها حكم الساحة حمادة القلاوي، بعد تدخل من عبدالله بكري مدافع فاركو على مهاجم الفريق البورسعيدي، نجح محمد سعيد شيكا حارس فاركو في التصدى له.

وكان المصري بدأ المباراة بتشكيل مكون من

حراسة المرمى: عصام ثروت.

خط الدفاع: كريم العراقي - عمرو موسى - حسين السيد - عمرو السعداوي.

خط الوسط: إلياس الجلاسي - محمود حمادة - سمير فكري.

خط الهجوم: ميدو جابر - مروان حمدي - محمد الشامي.

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمود جاد - حسن علي - إسلام عطية - فخر الدين بن يوسف - حسام جريشة - أسامة الجزار - إيزي إيميكا - فرانك إيتوجا - أمادو دجولد.

تجدر الإشارة إلى أن المصري استهل مواسمه الجديد بالهزيمة الكبيرة أمام الأهلي برباعية نظيفة.

بينما كان تشكيل فاركو التالي:

حراسة المرمى: محمد سعيد شيكا

خط الدفاع: جيفرسون إنكادا - عبد الله بكري - محمود البدري - عزمي غومة.

خط الوسط: كينجسلي سوكاري - أحمد البحراوي - محمود جهاد - رزقي حمرون.

خط الهجوم: عمرو وردة - سيف تيري.

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمود السيد - محمود عماد - جابر كامل - محمد فخري - أحمد عوض - أحمد صغيري - أحمد شريف - عمرو جمال - أحمد فؤاد.

أما فاركو، فسقط أمام مودرن فيوتشر بهدفين نظيفين.