الكونفدرالية.. اتحاد العاصمة الجزائرى ينجو من فخ الفتح الرباطى ويبلغ دور المجموعات

بلغ اتحاد العاصمة الجزائري، حامل لقب بطولة كأس الاتحاد الأفريقي (الكونفدرالية)، دور المجموعات بالمسابقة، رغم تعادله مع ضيفه الفتح الرباطي، دون أهداف، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد، على ملعب ميلود هدفي بمدينة وهران غربي الجزائر، ضمن إياب الدور التمهيدي الثاني.

كان الفريقان تعادلا ذهابا 1/1، ليقطع اتحاد الجزائر تأشيرة التأهل مستفيدا من أفضلية الهدف الذي سجله خارج أرضه.

وخلق الفتح الرباطي صعوبات كبيرة لاتحاد الجزائر خاصة في الشوط الأول، كما سجل هدفا في الدقيقة 60 ألغاه الحكم بدعوى خروج الكرة قبل عودتها إلى الملعب.

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تأهل الأفريقي التونسي إلى دور المجموعات بالكونفدرالية

وتأهل الأفريقي التونسي وفيوتشر المصري لمرحلة المجموعات في بطولة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكونفيدرالية الأفريقية).

وفاز الأفريقي 3 / صفر على ضيفه بحر دار كيمينا الإثيوبي، فيما تغلب فيوتشر 4 / 1 على ضيفه سينجيدا بيج ستارز التنزاني، الأحد، في إياب الدور التمهيدي الثاني للمسابقة الأفريقية.

وعلى ملعب (حمادي العقربي) بالعاصمة التونسية، افتتح بسام الصرارفي التسجيل للأفريقي في الدقيقة 14، فيما أضاف زميلاه النيجيري كيجسلاي إيدوه وحمدي العبيدي الهدفين الثاني والثالث للفريق التونسي في الدقيقتين 30 و43 على الترتيب.

بتلك النتيجة، تمكن الأفريقي من تعويض خسارته صفر / 2 أمام منافسه الإثيوبي في مباراة الذهاب التي أقيمت بينهما قبل أسبوعين، ليظفر بورقة الترشح لدور المجموعات بفوزه 3 / 2 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

وتأهل سيخوخون يونايتد الجنوب أفريقي لدور المجموعات أيضا، عقب تعادله 1 / 1 مع مضيفه سانت إيلوي لوبوبو من الكونغو الديمقراطية.

واستفاد الفريق الجنوب أفريقي من فوزه 3 / 1 في لقاء الذهاب، الذي أقيم بملعبه، ليفوز 4 / 2 في مجموع المباراتين.

ولحق ديابل نوار من الكونغو برازافيل بركب المتأهلين لمرحلة المجموعات، بعدما كرر تفوقه على ضيفه مايسترو يونايتد الزامبي، حيث تغلب عليه 2 / صفر.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين بزامبيا انتهت بفوز ديابل نوار 2 / 1 أيضا، ليأتي صعود لدور المجموعات في البطولة عن جدارة واستحقاق.

وبلغ ريفرز يونايتد النيجيري دور المجموعات أيضا، بفضل فوزه 2 / صفر على ضيفه إيتوال فيلانت البوركيني، حيث انتهى لقاء الذهاب بينهما قبل أسبوعين بالتعادل بدون أهداف.

وحجز أكاديميكا لوبيتو الأنجولي بطاقة العبور لمرحلة المجموعات، عقب انتصاره الكبير 3 / صفر على ضيفه المريخ جوبا من جنوب السودان.

يذكر أن مباراة الذهاب التي أقيمت بين الفريقين في جوبا انتهت بالتعادل بدون أهداف.