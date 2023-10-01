الكونفدرالية.. فيوتشر يعبر سينجيدا التنزاني برباعية ويتأهل لدور المجموعات

تأهل فريق فيوتشر إلى دور المجموعات من بطولة الكونفدرالية عقب الفوز على سينجيدا التنزاني بأربعة أهداف لهدف في إياب دور الـ32.

وكان فيوتشر قد خسر مباراة الذهاب بهدف نظيف.

سجل رباعية فيوتشر أحمد عاطف في الدقيقة 5 وأحمد رفعت في الدقيقة 53 وعمر كمال في الدقيقة 68 وناصر ماهر في الدقيقة 97.

وجاء هدف سينجيدا الوحيد في الدقيقة 28 عن طريق معروف تشاكي.

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أحداث المباراة

فيوتشر استهل المباراة بقوة من أجل تسجيل هدف مبكر يسهل الأمور عليه.

وتحقق له ما أراد في الدقيقة الخامسة بعد كرة عرضية من أحمد رفعت من الجهة اليسرى قابلها أحمد عاطف برأسية من منتصف منطقة الجزاء سكنت أقصى الزاوية اليمنى للمرمى.

وفي الدقيقة 13 ركلة ركنية لمودرن فيوتشر من جهة اليسار نفذها أحمد رفعت بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها محمود رزق برأسية أمسك بها حارس سينجيدا من يمين مرماه.

وتمكن فريق سينجيدا من إدراك التعادل في الدقيقة 28 بعد تسديدة قوية من يمين منطقة الجزاء ابعدها جنش ثم تابعها معروف نشاكي برأسية سكنت منتصف المرمى.

فريق فيوتشر حاول بعدها العودة مجددًا وتسجيل الهدف الثاني قبل نهاية الشوط الأول.

وفي الدقيقة 45 من عمر الشوط الأول، نفذت الركلة الركنية بعرضية من أحمد رفعت إلى داخل منطقة الجزاء قابلها عبد الكبير الوادي برأسية من على حدود منطقة الجزاء ابعدها حارس سينجيدا من يمين مرماه.

في الشوط الثاني استمر ضغط فيوتشر وحصل على ركلة جزاء في الدقيقة 50 بعد إعاقة من من حارس سينجيدا لمحاولة مرور أحمد عاطف داخل منطقة الجزاء.

وحصل محمود جنش على بطاقة صفراء عقب مشادة مع لاعب سينجيدا.

وسجل أحمد رفعت ركلة الجزاء على يمين الحارس في الدقيقة 53.

وحصل محمود رزق مدافع فيوتشر على بطاقة حمراء بعد ضرب بدون كرة للاعب سينجيدا.

في الدقيقة 63 انفراد تام بالمرمى من خالد رضا لاعب فيوتشر منتصف منطقة الجزاء ولكنه سدد كرة ابعدها حارس سينجيدا من منتصف مرماه.

واستطاع فيوتشر في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 68 بعد كرات متبادلة بين كلا من أحمد عاطف وعمر كمال انهاها الأخير بتسديدة من يسار منطقة الجزاء سكنت أسفل يسار المرمى.

في الدقيقة 72 انفراد تام بالمرمى من ناصر ماهر داخل منطقة الجزاء انهاه بتسديدة ضعيفة وصلت سهلة لحارس المرمى.

وسجل ناصر ماهر الهدف الرابع لصالح فيوتشر في الدقيقة 97 بعد كرة عرضية من عمر كمال من جهة اليسار استلمها ناصر ماهر بشكل رائع داخل منطقة الجزاء ثم راوغ حارس المرمى وسدد كرة سكنت المرمى الخالي.