الأحد 01 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشكيل فيوتشر ضد سينجيدا في الكونفدرالية الإفريقية

فيوتشر
فيوتشر

أعلن الجهاز الفني لفريق فيوتشر، تشكيلته لمواجهة سينجيدا في إياب دور الـ32 للكونفدرالية الإفريقية.

 

موعد مباراة فيوتشر في الكونفدرالية

ويأتي موعد مباراة فيوتشر في الكونفدرالية اليوم الاحد الموافق 1 اكتوبر الساعة السادسة مساءا بتوقيت مصر والسعودية. 

كما يأتي موعد مباراة فيوتشر في الكونفدرالية اليوم الاحد الموافق 1 اكتوبر الساعة السابعة مساءا بتوقيت الامارات العربية المتحدة. 

وكان فيوتشر قد خسر لقاء الذهاب بهدف نظيف وهو ما يجعل لقاء اليوم في غاية الصعوبة وضرورة تحقيق الانتصار وبفارق هدفين من أجل حجز بطاقة العبور للدور التالي.

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تشكيل فيوتشر اليوم

وجاء تشكيل الفريق كالآتي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش"

الدفاع: باسم علي - عمر كمال - محمود رزق - خالد رضا

الوسط: غنام محمد - باباتوندي بيلو - علي زعزع - أحمد رفعت - عبد الكبير الوادي

الهجوم: أحمد عاطف

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمود حمدي - علي الفيل - ناصر ماهر - مروان محسن - محمد نصير - محمد محمود - أيمن الصفاقسي - محمد فاروق - محمد ربيعة.

ويحتاج فيوتشر للفوز بفارق هدفين أو أكثر من أجل حسم بطاقة التأهل إلى دور المجموعات في الكونفدرالية.

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