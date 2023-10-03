موعد قرعة دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية 2023/2024

لايزال البحث عن موعد قرعة مرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية (موسم 2023/2024)، هو المتصدر الأول والأخيرة، لكافة محركات جوجل، على مدار الساعات القليلة الماضية، نظرا لمشاركة الرباعي المصري الأهلي وبيراميدز، والزمالك ومودرن فيوتشر في المسابقتين القاريتين.

موعد قرعة دور المجموعات بدوري الأبطال والكونفيدرالية

ومن المقرر أن تقام قرعة دور المجموعات بمسابقتين دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية، الجمعة المقبلة الموافق 6 أكتوبر الجاري 2023.

الفرق المتأهلة لمرحلة المجموعات بدوري الأبطال

يأتي النادي الأهلي على رأس هذه الأندية المتأهلة إلى مرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، يليه بيراميدز الذي يسجل ظهوره الأول تاريخيا بدوري الأبطال.

كما نجحت أيضا أندية، الوداد المغربي والترجي التونسي، وصن داونز الجنوب إفريقي وشباب بلوزداد الجزائري، وسيمبا التنزاني وبيترو أتليتكو الأنجولي، في خطف تذكرة العبور للمجموعات.

وهناك أيضا مازيمبي الكونغولي وأسيك ميموزا الايفواري، والهلال السوداني ويانج أفريكانز التنزاني، والنجم الساحلي التونسي، وميدياما الغاني، ونواذيبو الموريتاني، وجالاكسي البتسواني.

تصنيف أندية دوري أبطال أفريقيا قبل قرعة المجموعات

التصنيف الأول: الأهلي – الوداد المغربي – الترجي التونسي – ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي.

التصنيف الثاني: شباب بلوزداد الجزائري – سيمبا التنزاني – بيراميدز – بترو أتلتيكو الأنجولي.

التصنيف الثالث: مازيمبي الكونغولي – الهلال السوداني – يانج أفريكانز التنزاني – أسيك ميموزا الإيفواري.

التصنيف الرابع: النجم الساحلي التونسي - جوانينج جالاكسي البوتسواني - ميدياما الغاني – نواذيبو الموريتاني.

الفرق المتأهلة لمرحلة المجموعات بالكونفيدرالية الإفريقية

يتصدر نادي الزمالك، قائمة الفرق المتأهلة لمرحلة المجموعات بالكونفيدرالية الإفريقية، يليه مودرن فيوتشر في ظهوره الثاني على التوالي، داخل الأميرة السمراء في المرتبة الثانية، ثم نهضة بركان المغربي، ودريمز الغاني، وأبوسليم والهلال الليبيين، وأكاديمية سوار كوياه الغيني، والملعب المالي، وسوبر سبورت يونايتد الجنوب إفريقي، وسيخوخون يونايتد، الجنوب أفريقي أيضا، وساجرادا إسبيرانسا وأكاديميكا دو لوبيتو الأنجوليين، واتحاد العاصمة الجزائري، وريفرز يونايتد النيجيري، وديابل نوير الكونغولي، والإفريقي التونسي.

تصنيف أندية الكونفيدرالية الإفريقية قبل قرعة المجموعات

التصنيف الأول: الزمالك المصري، نهضة بركان المغربي، اتحاد العاصمة الجزائري، ريفرز يونايتد النيجيري.

التصنيف الثاني: الأفريقي التونسي، فيوتشر المصري، ديابيلس الكونغولي، ساجرادا الأنجولي.

التصنيف الثالث: أكاديميكا دو لوبيتو الأنجولي، دريمز الغاني، سوار الغيني، أبو سليم الليبي.

التصنيف الرابع: سوبر سبورت الجنوب أفريقي، ستاد مالي، الهلال الليبي، سيخوخون الجنوب إفريقي.