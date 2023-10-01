النجم الساحلى يهزم الجيش الملكى ويتأهل لدور المجموعات بدورى الأبطال.. والوداد يرافقه

حجز فريق النجم الساحلي التونسي، بطاقة العبور إلى دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، عقب تغلبه خارج قواعده على مضيفه الجيش الملكي المغربي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب مراكش، ضمن إياب دور الـ 32 للبطولة.

وكان النجم الساحلي، قد حقق الفوز ذهابًا على ملعبه، بهدف دون رد، ليلحق بركب المتأهلين إلى الدور المقبل.

الفريق التونسي، كان الباديء بالتسجيل عبر غفران نؤلي في الدقيقة 20، ليضيف بعدها راقي عواني، الهدف الثاني في الدقيقة 64، قبل أن يتمكن أمين زحزح، من تقليص الفارق للجيش الملكي، بهدف في الدقيقة 90+4.

وأشهر حكم المباراة، البطاقة الحمراء لزهير مرور، لاعب الجيش الملكي، في الدقيقة 18 من زمن الشوط الأول.

وتأهل فريق الوداد البيضاوي المغربي، لدور المجموعات، بعدما تغلب إيابًا على ضيفه هافيا الغيني، بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما على ملعب (محمد الخامس) بالدار البيضاء

وكان الفريقان قد تعادلا بهدف لكل منهما، في مباراة الذهاب، التي أقيمت بالعاصمة الغينية كوناكري.

وافتتح يحيى عطية الله، التسجيل في الدقيقة الثامنة، ثم أضاف الليبي حمدو الهوني، الهدف الثاني في الدقيقة 24، قبل أن يحرز أيوب العلمود، ثالث أهداف الوداد، في الدقيقة 57، من عمر المباراة.

وفي لقاء آخر، عبر فريق يانج أفريكانز التنزاني، إلى دور المجموعات، بعد فوزه على ضيفه المريخ السوداني، بهدف نظيف، في إياب الدور التمهيدي الثاني للبطولة.

وكان الفريق التنزاني، قد تغلب على المريخ، بهدفين نظيفين، في لقاء الذهاب الذي أقيم على ملعب (كيجالي بيليه) بالعاصمة الرواندية.

وأحرز سيمنت مزيزي، هدف الفوز ليانج أفريكانز، في الدقيقة 69 من عمر اللقاء.

وحقق فريق ميدياما الغاني، إنجازًا تاريخيًا ببلوغه دور المجموعات، لأول مرة في تاريخه، وذلك رغم الخسارة إيابًا، خارج الديار، أمام مضيفه حوريا الغيني.

وكان ميدياما، قد حقق الفوز ذهابًا على ملعبه، بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وافتتح جوناثان سواه، هدف التقدم لميدياما، في الدقيقة 24، من زمن الشوط الأول، لكن البوركيني أوكانسي مانديلا، منح التعادل لأصحاب الأرض، في الدقيقة 26، قبل أن يحرز حوريا، الهدف الثاني في الدقيقة 76 من عمر اللقاء.