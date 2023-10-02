تعرف على مستويات الأندية في قرعة دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا

تترقب الجماهير في القارة السمراء، قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا 2023/ 2024، بعد أن حجز 15 ناديًا مقاعدهم في هذا الدور.

وتأهل إلى دور المجموعات لدوري الأبطال (الأهلي، بيراميدز، الترجي، النجم الساحلي، الوداد البيضاوي، ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، مازيمبي الكونغولي، الهلال السوداني، سيمبا التنزاني، يانج أفريكانز التنزاني، بيترو أتلتيكو الأنجولي، آسيك ميموزا الإيفواري، جوانينج جالاكسي البوتسواني، نواذيبو الموريتاني، ميدياما الغاني).

ويتبقي مقعد وحيد، سيتحدد عقب نهاية مباراة شباب بلوزداد الجزائري وضيفه بو رينجرز السيراليوني، والتي ستقام مساء اليوم.

وكانت مباراة الذهاب، قد انتهت بفوز الفريق الجزائري، بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وضمن الأهلي، تواجده في المستوى الأول، بقرعة دور المجموعات، إلى جانب أندية الوداد البيضاوي المغربي، والترجي التونسي، وماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، وذلك وفقًا لنتائجهم في المواسم الخمس الأخيرة.

أما بيراميدز، فضمن التواجد في المستوى الثاني، إلى جانب أندية سيمبا التنزاني وبيترو أتلتيكو الأنجولي.

وحسبما أكدته تقارير إعلامية، فإن القرعة ستجرى يوم السادس من أكتوبر المقبل بجنوب إفريقيا.

وستكون مستويات الأندية في قرعة دور المجموعات لدوري الأبطال (في حال تأهل شباب بلوزداد) على النحو التالي:

المستوى الأول: الأهلي (83 نقطة)، الوداد المغربي (74 نقطة)، الترجي التونسي (56 نقطة)، ماميلودي صن داونز (51 نقطة)

المستوى الثاني: شباب بلوزداد الجزائري (36 نقطة)، بيراميدز (35 نقطة)، سيمبا التنزاني (35 نقطة)، بيترو أتلتيكو الأنجولي (33.5 نقطة)

المستوى الثالث: مازيمبي الكونغولي (30.5 نقطة)، الهلال السوداني (23 نقطة)، آسيك ميموزا الإيفواري (20 نقطة)، يانج أفريكانز التنزاني (20 نقطة).

المستوى الرابع: النجم الساحلي التونسي (20 نقطة)، جوانينج جالاكسي البوتسواني (4 نقاط)، نواذيبو الموريتاني (نقطة واحدة)، ميدياما الغاني.