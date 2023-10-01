الأحد 01 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الهلال السوداني ونواذيبو الموريتاني يكملان عقد المتأهلين لمرحلة المجموعات بأبطال أفريقيا

الهلال السوداني
الهلال السوداني

أكمل فريقا الهلال السوداني ونواذيبو الموريتاني عقد المتأهلين لمرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وفاز الهلال 2 / 1 على ضيفه أول أغسطس الأنجولي، في حين تعادل نواذيبو 1 / 1 مع ضيفه ريال باماكو المالي، اليوم الأحد، في إياب الدور التمهيدي الثاني للمسابقة القارية.

وعلى ملعب (بن أحمد العبدي) بمدينة الجديدة المغربية، الذي اتخذه الهلال ملعبا له بسبب الأوضاع السياسية الحالية بالسودان، بادر ياسر المزمل بالتسجيل لمصلحة الفريق الأزرق مبكرا في الدقيقة الخامسة، قبل أن يضيف زميله محمد عبدالرحمن الهدف الثاني للفريق السوداني في الدقيقة 34.

واشتعلت المباراة في اللحظات الأخيرة، بعدما قلص أول أغسطس الفارق بتسجيل هدفه الوحيد في الدقيقة 80، ليحاول الفريق الأنجولي إدراك التعادل، الذي كان كافيا له للصعود لدور المجموعات دون جدوى.

يذكر أن مباراة الذهاب التي أقيمت في العاصمة الأنجولية لواندا، انتهت بالتعادل بدون أهداف، ليواصل الهلال مسيرته في المسابقة، التي حصل على وصافتها عامي 1987 و1992.

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نواذيبو يفرض التعادل على ريال باماكو

وعلى ملعب (الشيخ ولد بيديا) بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، صعد نواذيبو لدور المجموعات، بتعادله 1 / 1 مع ريال باماكو، ليستفيد الفريق الموريتاني من فوزه الكبير 3 / صفر ذهابا في العاصمة المالية باماكو، ويبلغ دور المجموعات للبطولة الأهم والأقوى على مستوى الأندية في القارة السمراء للمرة الأولى في تاريخه.

وشهد الشوط الثاني هدفي المباراة، حيث تقدم ريال باماكو في الدقيقة 82، لكن سرعان ما أدرك نواذيبو التعادل في الدقيقة 90.

سيمبا وأسيك يتأهلان إلى دور المجموعات

وتأهل فريقا سيمبا التنزاني وأسيك ميموزا الإيفواري لمرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا أيضا.

وتعادل سيمبا 1 / 1 مع ضيفه باور ديناموز الزامبي، فيما تغلب أسيك 2 / 1 على ضيفه أهلي بنغازي الليبي، في وقت سابق اليوم الأحد.

وفي العاصمة التنزانية دار السلام، تقدم باور ديناموز بهدف في الدقيقة 31، قبل أن يحرز سيمبا هدف التعادل في الدقيقة 75.

وكان الفريقان تعادلا 2 / 2 في مباراة الذهاب التي أقيمت بزامبيا قبل أسبوعين، ليتأهل الفريق التنزاني لدور المجموعات، مستفيدا من تفوقه بفارق الأهداف المسجلة خارج الأرض، والتي يتم الاحتكام إليها حال تعادل أي ناديين في مجموع مباراتي الذهاب والعودة وفقا للائحة البطولة.

وأصبح سيمبا الممثل الثاني للكرة التنزانية في دور المجموعات بدوري الأبطال، بعدما سبق أن تأهل غريمه التقليدي يانج أفريكانز للدور ذاته، عقب اجتيازه عقبة المريخ السوداني، بالفوز عليه 3 / صفر في مجموع مباراتي الذهاب والعودة بالدور التمهيدي الثاني للبطولة.

وقضى أسيك ميموزا على آمال أهلي بنغازي في الصعود لدور المجموعات، بفوزه 2 / 1، مستفيدا من تعادله بدون أهداف في مباراة الذهاب.

وجاءت الأهداف الثلاثة في الشوط الأول، حيث أحرز موفيسي كاريديولا هدفي أسيك في الدقيقتين العاشرة و38، في حين جاء هدف أهلي بنغازي الوحيد في الدقيقة 19.

ويطمح أسيك للتتويج بدوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية في تاريخه، بعد ان كان قد فاز بالبطولة عام 1998.
 

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