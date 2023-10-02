ولادة متعثرة بالكونفيدرالية.. حصاد مُشاركات الزمالك خلال سبتمبر 2023

انتهى شهر سبتمبر 2023، والتي خاض خلالها نادي الزمالك، العديد من المواجهات الصعبة والقوية، استطاعت رسم الفرح على وجوه عشاقه ومسئوليه بعد بداية سيئة كادت أن تطيح بالفارس الأبيض مبكرًا من بطولة دوري المجموعات بالكونفيدرالية الإفريقية.

“الدستور" يقدم لكم في السطور التالية، حصاد الزمالك في سبتمبر 2023

«سقوط مفاجئى أمام أرتا سولار»

بدأ الزمالك، مواسمه الجديد (نسخة 2023/2024)، بالسقوط المدوي وغير المتوقع في مفاجأة لم يتوقعها أكثر المتشائمين، أمام أرتا سولار الجيبوتي بهدفين نظيفين، في ذهاب منافسات دور الـ32 بالكونفيدرالية الإفريقية، وهو مما صعب من مهمة الفارس الأبيض خلال مواجهة الإياب.

الزمالك يسقط أمام أرتا سولار الجيبوتي في ذهاب الكونفيدرالية

«من الإفريقي للمحلي.. يا قلبي لا تحزن»

«من الإفريقي للمحلي.. يا قلبي لا تحزن»، هكذا كان شعار الزمالك في مسابقة الدوري، فبعد السقوط القاري، جاء نزيف النقاط المتواصل بالمسابقة المحلية، البداية كانت أمام بيراميدز في الجولة الأولى على ستاد الدفاع الجوي، بنتيجة 2/2، ثم المقاولون العرب في الجولة الثانية بنتيجة 1/1.

الزمالك يتعادل إيجابيا مع بيراميدز بنتيجة 2/2

الزمالك والمقاولون العرب والتعادل الإيجابي 1/1

«ولادة متعثرة تقوده للمجموعات»

«ولادة قيصرية متعثرة» استطاع الفارس الأبيض، خطف بطاقة العبور إلى مرحلة المجموعات بالكونفيدرالية الإفريقية، عقب ريمونتادا قاتلة أمام أرتا سولار الجيبوتي في مواجهة الإياب، بنتيجة 4/1، السبت على ستاد القاهرة الدولي.

ريمونتادا الزمالك القاتلة أمام أرتا سولار الجيبوتي

ومن جانب أخر، ينتظر الفارس الأبيض، العديد من المواجهات الصعبة خلال شهر أكتوبر الجاري، في مسابقة الدوري الممتاز (موسم 2023/2024)

مواعيد مباريات الزمالك خلال أكتوبر الجاري

السبت 7/10/2023

البنك الأهلي & الزمالك .. السابعة مساء (ستاد القاهرة الدولي).

الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز (موسم 2023/2024).

وعقب انتهاء الجولة الثالثة للدوري، سوف تتوقف مسابقة الدوري، بسبب الاجندة الدولية المقبلة، والتي يستهلها المنتخب الوطني الأول بمعسكر مغلق في مدينة أبوظبي الإماراتية، ومواجهة زامبيا والجزائر وديا يومي 12 و16 أكتوبر الجاري.

السبت 21/10/2023

الزمالك & سموحة .. السابعة مساء (ستاد القاهرة الدولي).

الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز (موسم 2023/2024).

الجمعة 27/10/2023

إنبي & الزمالك .. السابعة مساء (ستاد القاهرة الدولي أو المقاولون العرب).

الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز (موسم 2023/2024).

وتجدر الإشارة إلى أن نادي الزمالك، يحتل حاليا المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد نقطتين، جمعها من تعادلين، بينما لم يعرف طعم الفوز حتى الآن، أو يتجرع مرارة الهزيمة.