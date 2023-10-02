الإثنين 02 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي والقنوات الناقلة بالدوري المصري

الزمالك
الزمالك

لا يزال البحث عن موعد مباراة الزمالك المقبلة أمام البنك الأهلي، في مسابقة الدوري الممتاز (نسخة 2023/2024)، هو المتصدر الأول والأخير، لجميع محركات جوجل خلال الساعات القليلة الماضية وحتى موعد انطلاق المواجهة.

ويأتي ذلك بعد النتائج السيئة والسلبية للفارس الأبيض في مسابقة الدوري على مدار الجولتين الماضيتين، والتي بدأها بالتعادل الإيجابي مع بيراميدز في الافتتاح بنتيجة 2/2، ثم تعادل إيجابيا أخرى مع المقاولون العرب بنتيجة 1/1، تركا القمة مبكرا للثلاثي زد وفيوتشر والأهلي.

ومع هذا نزيف النقاط المتواصل للزمالك، تخشى جماهير القلعة البيضاء، من تكرار سيناريو الموسم الماضي (2022/2023)، والخروج فائض الأيدي من ألقاب أو أي بطولات تذكر، على الرغم من بلوغ الفريق دور المجموعات بالكونفيدرالية الإفريقية، عقب ريمونتادا قاتلة أمام أرتا سولار الجيبوتي، بنتيجة 4/1، أول أمس السبت، إلا أن أداء اللاعبين، لم يبشر بأي نتائج إيجابية للفريق خلال مرحلة المجموعات. 

موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري المصري

ومن المقرر أن يواجه الزمالك نظيره البنك الأهلي، مساء السبت القادم، في تمام السابعة ليلا، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز (موسم 2023/2024).

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القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والبنك الأهلي بالدوري المصري

تنقل مباراة الزمالك والبنك الأهلي، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت المختلفة، المالك الرسمي والحصري، لكافة مباريات الموسم الجديد من مسابقة الدوري الممتاز (موسم 2023/2024).

ويسبق المباراة تقديم استوديو تحليلي، عبر أحدى قناتين أون تايم سبورت المختلفة، يضم كوكبة من النقاد الرياضيين ونجوم الكرة السابقين.

موقف الزمالك بجدول ترتيب الدوري المصري 

ويحتل الزمالك حاليا المركز الثاني عشر بجدول ترتيب المسابقة، برصيد نقطتين فقط من تعادلين، بينما لم يحقق الفريق الأبيض أي انتصار، كما لم يتجرع مرارة الهزيمة حتى الآن.

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